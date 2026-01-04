TENIS
El karma se ceba con Fritz: De llamar tapón a su rival a perder y lesionarse
El jugador estadounidense se burló de Baez durante el encuentro de la United Cup
Sebastián Baez es uno de los grandes nombres en el inicio del tenis en este 2026. El argentino consiguió superar a Jaume Munar y a Taylor Fritz en los encuentros individuales masculinos de la United Cup. El argentino ha liderado al equipo argentino, que pese a su buen hacer no consiguió la victoria ante Estados Unidos, dejando casi sentenciada su presencia en las semifinales.
Ante Fritz, el argentino no solo consiguió dar la sorpresa, sino que lo hizo con una remontada casi impensable, levantando un set y rotura en el siguiente de desventaja. Una remontada que empezó a fraguarse tras la burla de Fritz, que le hizo saber que su baja estatura después de conseguir un gran globo.
Un gesto antideportivo que le pasó factura al americano, porque tras ello, Baez empezó a resurgir en el partido, alentado por el capitán del equipo, que se encargó de recordarle la burla de Fritz. "Dale anda al frente contra el flaco este que te dice que sos chiquito” le dijo durante el siguiente descanso.
Táctica acertada porque Baez acabó levantando el partido para imponerse en el tercer set y devolverle el karma a un Fritz que además acabó con molestias el partido.
Tras el partido se vio al número 9 mundial hablando con el director del torneo sobre su problema de rodilla. Fritz declaró a la prensa antes de la United Cup que padece una tendinitis bastante grave. Una imagen preocupante para sus intereses con el Open de Australia a la vuelta de la esquina.
