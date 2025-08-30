Kamil Majchrzak localiza al niño al que le 'robaron' la gorra que le regaló y logra compensarle

Muchos tenistas alaban la afición del US Open en Flushing Meadows. Pero no todo es bueno. Este viernes, una de las polémicas de la jornada ha relacionado al tenista polaco Kamil Majchrzak, que se acercó al público tras su victoria en segunda ronda ante el ruso Karen Khachanov, y se dedicó a firmar autógrafos y sacarse fotos con los aficionados.

En un momento, Majchrzak, que vio a un niño en la grada ente los solicitantes, se quitó la gorra y se la acercó al chico. Pero no fue él quien la cogió, sino un señor que se la arrebató de las manos tanto al tenista como al chico. El señor, son una sonrisa por su acto, se guardó la gorra en una bolsa, mientras el niño se lo intentaba explicar a Majchrzak, que no se dio cuenta.

El número 76 del mundo en el ranking ATP, cuando vio las imágenes, colgó una 'story' en su Instagram para poder encontrar al niño y compensarle por su pérdida.

"Después del partido no me di cuenta que mi gorra no llegó al niño. Gracias a Asics -la marca que le patrocina- tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para cosas así", decía Majchrzak en redes. "¿Me podríais ayudar a encontrar al chico de mi partido? Si eres tú (o tus padres), envíame un mensaje privado".

Un día más tarde, y gracias a las redes, el tenista pudo encontrar al chico y le entregó otro obsequio: “Me impresiona el poder de internet. Lo conseguimos, todo bien ahora”.