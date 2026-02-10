Káfelnikov, exnúmero uno, sobre el gran reto de Alcaraz: "Sinner no lo permitirá"

Carlos Alcaraz ha arrancado el año de la mejor manera posible. El tenista murciano, ya asentado en lo más alto del ranking mundial, conquistó hace unas semanas su primer Open de Australia, un triunfo histórico que le permitió completar el póker de Grand Slams a una edad nunca vista antes. Con ese logro, superó incluso a Rafa Nadal y se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro grandes.

La victoria en Melbourne no solo confirmó el dominio de Carlitos, sino que abrió un debate que parecía enterrado en el tenis moderno: la posibilidad de ganar los cuatro Grand Slams en un mismo año. Una hazaña que solo Rod Laver ha conseguido y que ni Djokovic, ni Nadal ni Federer lograron culminar.

Carlos Alcaraz, con el trofeo del Abierto de Australia en Melbourne. / Dita Alangkara / AP

Tras levantar el trofeo en Australia, Alcaraz fue claro: ese es su gran objetivo.

El Big Three rozó el reto en varias ocasiones, quedándose a un solo paso del sueño. El ejemplo más recordado es el de Novak Djokovic en el US Open, cuando Daniil Medvedev frustró su intento tras haber ganado los tres grandes anteriores. Ahora es Alcaraz quien quiere desafiar la historia, aunque muchos creen que la misión es casi imposible.

Entre los más escépticos está Yevgueni Káfelnikov. El exnúmero uno del mundo considera que el murciano no logrará completar el pleno y señala a Jannik Sinner como el gran obstáculo. “Alcaraz no ganará los cuatro Grand Slams. Sinner no lo permitirá”, afirmó el ruso en declaraciones recogidas por Tennis365.

Para Káfelnikov, el desafío es demasiado exigente y pronostica que el italiano acabará conquistando alguno de los grandes en 2026, lo que pondría fin de inmediato al sueño de Alcaraz. El debate está servido y la temporada no ha hecho más que empezar.