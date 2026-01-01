Kafelnikov elogia a Ferrero y da un consejo a Alcaraz: "Que el padre no interfiera"

El caso Alcaraz-Ferrero sigue dando mucho que hablar. Opiniones y consejos de todo tipo por parte de jugadores, técnicos e incluso personas alejadas del mundo del tenis. En este caso, Yevgueni Kafelnikov, exnúmero uno del mundo en el año 1999, dijo la suya en una entrevista concedida al medio serbio 'SportKlub', enfocando su discurso en la edad del tenista murciano.

"Siempre es muy fácil hablar cuando no conoces la situación ni sabes qué ha pasado. Ferrero es un profesional (ya lo era como tenista) y estoy seguro que exige un compromiso absoluto a sus tenistas y que sus exigencias de profesionalidad son altas. Como Alcaraz es español, joven y le atraen tentaciones externas... habrá sido difícil trabajar con él últimamente", comentó la leyenda rusa.

Y es que Kafelnikov conoce a la perfección al que fuera entrenador de Carlos Alcaraz hasta hace unos días. Durante sus carreras, se enfrentaron hasta en tres ocasiones, con una victoria para Ferrero y las otras dos para el exnúmero uno. Las declaraciones del ruso corroboran el gran impacto que ha tenido la marcha de Ferrero, que tiene su espacio en entrevistas totalmente ajenas a esta situación.

Yevgeny Kafelnikov, durante su carrera / ELISE AMENDOLA

"A sus 22 años seguro que las chicas, la fama y todo lo que conlleva le persigue. Nadie podría resistirse a alguien tan joven. Creo que Ferrero se dio cuenta de ello e intentó separar el tenis y el entrenamiento del ruido a su alrededor. Creo que ahí empezó el conflicto entre ambos", reconoció, poniendo el foco de nuevo en la juventud del jugador.

Sin embargo, para él la culpa no es ni de Ferrero ni de Alcaraz. "El mayor error de la ruptura entre Ferrero y Alcaraz es que los padres se hayan metido en el proceso. No conozco al padre de Alcaraz, pero nunca me ha gustado que hagan eso. En mi familia era yo el que tomaba las decisiones. Mi padre nunca se entrometía en cuánto le pagaba a mi entrenador o si contrataba a éste o a aquel".

El padre, ¿el principal problema de Alcaraz?

"No tengo ni idea de cómo le irá a Alcaraz sin Ferrero. Pero, ¿por qué terminas una colaboración tan exitosa? Parecían felices, y nunca hubo señales de que fueran a separarse porque ganaban Grand Slam, eran los números uno del mundo. Estoy convencido de que el padre de Alcaraz tuvo mucho que ver en la ruptura con Ferrero, y no el propio Alcaraz”, reflexionó.

"El nuevo entrenador de Alcaraz debería pedir que los padres no interfieran. Pueden estar en el box animando, viajar, pero no entrometerse en los entrenamientos. Un padre no puede ser un agente que se encargue de los negocios, los calendarios y el resto de cosas. No estoy seguro de quién podría entrenar a Alcaraz ahora". Una postura favorable a la figura de Juan Carlos Ferrero y que carga duramente contra el entorno del actual número uno.