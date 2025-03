¿Por qué jugó Djokovic con un ojo hinchado?

El serbio Novak Djokovic se quedó sin poder conquistar su victoria número 100 en ATP después de perder la final del Masters 1.000 de Miami contra el joven Jakub Mensik, de tan solo 19 años. El checo, número 54 del mundo, derrotó a Djokovic por 7-6(4) y 7-6(4) en 2 horas y 3 minutos de partido.

El encuentro tuvo que ser aplazado durante algunas horas por la lluvia que cayó sobre Miami y durante ese período de espera saltaron las alarmas. Djokovic apareció en la pista con su ojo derecho hinchado y rojo y muchos se preguntaron si esa dolencia le impediría jugar a su mejor nivel.

Cuando la lluvia dio una tregua, Djokovic saltó a la pista con el ojo derecho casi cerrado y aunque la dolencia no pareció afectar a su juego sí se le pudo ver aplicarse colirio durante varios momentos del encuentro, buscando mejorar la situación.

Finalmente acabó perdiendo la final y aceptó la derrota con deportividad. "Me duele admitirlo, pero fuiste mejor en los momentos clave", dijo tras el partido dirigiéndose a su rival.

"Sacaste increíble y también con un esfuerzo mental sobresaliente para mantenerte firme en un momento difícil para un jugador joven como tú. Esta es una gran cualidad, algo que estoy seguro de que utilizarás muchas, muchas, muchas veces en los años por venir", añadió.

En todo momento, el serbio evitó hablar de la dolencia en su ojo. "Ha sido un día raro", afirmó, añadiendo que "realmente prefiero no hablar de ciertas cosas". "No hay nada que le puede quitar mérito a la victoria de Mensik y no quiero decir nada que parezca que sirva para justificar mi derrota. Cuando uno juega un partido, es igual para los dos jugadores y hay que aceptar todas las circunstancias que sucedan. Me quedo con un sabor amargo por haber perdido la final, pero me marcho de Miami contento tras haber recuperado las buenas sensaciones", apuntó.

Sin suerte en 2025

Aunque algunas informaciones apuntaron a que la dolencia de Djokovic en el ojo podría ser una simple conjuntivitis, el 'diagnóstico' no ha trascendido y ese ojo hinchado quedará como una mera anécdota.

Novak Djokovic buscaba en Miami su título número 100, un número que se le resiste. En lo que va de temporada, ha disputado la final en Shangai, donde perdió contra Jannik Sinner (6-7, 3-7); y alcanzó las semifinales en el Open de Australia, donde tuvo que retirarse por lesión tras perder el primer set contra Alezander Zverev.

Además, el ex número uno, no pudo pasar de la primera ronda en el ATP 500 de Doha ni el Masters 1.000 de Indian Wells, los otros dos torneos que ha disputado hasta el momento.