¿Cuándo se juegan las semifinales de Roland Garros 2026? Fecha y dónde ver el partido por TV y en directo

Alexander Zverev sigue adelante en su camino hacia levantar el primer Grand Slam de su carrera. En Roland Garros, el alemán se ha visto beneficiado por los problemas de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, algo que ha catapultado de lleno sus opciones en París donde es el máximo favorito para coronar la capital francesa.

El tenista teutón tenía un difícil duelo de cuartos de final contra Rafa Jódar. El madrileño había superado todas las expectativas puestas antes del torneo y apuntaba a ser un serio reto para Sascha antes de las semifinales.

Jódar en su partido contra Zverev / EFE

Sin embargo, Zverev demostró que la experiencia siempre es un grado y avasalló sin piedad a Rafa, que se marcha de Roland Garros con un buen aprendizaje a sus espaldas. Sin Jódar por delante, el alemán solo tiene dos partidos por delante para cumplir su sueño de levantar un Grand Slam, algo que se le ha resistido en múltiples ocasiones.

A pesar de su condición inequívoco de favorito, Zverev no se puede confiar. En el camino todavía quedan tenistas como Fonseca o Auger-Aliassime que podrían poner en apuros al teutón en el caso de no tener un día tan inspirado.

El teutón era el gran favorito sin la presencia de Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Parecía que Roland Garros era el torneo indicado para que Sascha saldara su deuda histórica con los Grand Slams, pero en el camino apareció un tenista español de apenas 19 años. Y el resto es historia.

Tras dejar en el camino a Zverev, Rafa Jódar poner rumbo a semifinales de Roland Garros en su primera participación en el Grand Slam francés. Sin ninguno de los bastiones del tenis mundial en liza, Rafa podría hacer lo impensable y levantar la Copa de los Mosqueteros. Está a solo dos partidos de hacerlo.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Roland Garros 2026?

Las semifinales de Roland Garros se jugarán en dos días distintos. El cuadro femenino se disputará el jueves 4 de junio; el masculino, el viernes 5 de junio. Los horarios todavía están por confirmar.

¿Dónde ver las semifinales de Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, las semifinales de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas. Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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