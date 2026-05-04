¿Cuándo juega Rafa Jódar en Roma? Fecha y dónde ver su primer partido por TV y en directo

Rafa Jódar está preparado para volver a escena en Roma. Una vez superada su eliminación en Madrid contra Jannik Sinner en cuartos de final, el tenista madrileño pone rumbo a la capital italiana con la misión de seguir con su crecimiento exponencial en el ranking mundial.

Su paso por el Mutua Madrid Open confirmó que el fenómeno Rafa Jódar ha llegado para quedarse. Con una personalidad inaudita, el tenista español superó una a una las rondas en la Caja Mágica hasta plantarse en cuartos de final, donde el intratable Jannik Sinner puso fin a su camino no sin sufrimiento. A pesar de su eliminación, las sensaciones para el madrileño no pueden ser mejores y quiere seguir creciendo antes de la disputa de Roland Garros.

Rafa Jódar celebra un punto ante el tenista italiano Jannik Sinner / Chema Moya / EFE

Sin Carlos Alcaraz, ausente esta gira de tierra por lesión, Rafa Jódar se alza como la gran esperanza del tenis español estas semanas. Su excelente rendimiento estos últimos meses, sumado a su enorme potencial, ponen todos los focos en sus próximos resultados y su capacidad para seguir adaptándose a las dificultades de un calendario durísimo.

El próximo objetivo para Rafa Jódar será la disputa del Masters 1000 de Roma. El tenista madrileño llega a la capital italiana con grandes expectativas y podría ser uno de los firmes candidatos al título sin la presencia de Carlos Alcaraz.

¿Cuándo debuta Rafa Jódar en Roma 2026?

El primer partido de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma, en el que se enfrentará al ganador del duelo entre Nuno Borges y un qualifier, todavía no tiene un horario asignado. Este se disputará el viernes 8 de mayo o el sábado 9 de mayo en el marco de la segunda ronda de competición.

¿Dónde ver el primer partido de Rafa Jódar en Roma 2026 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Roma se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Roma 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.