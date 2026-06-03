¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Rafa Jódar es uno de los tenistas del momento en el circuito ATP. Después de su brillante irrupción en Roland Garros, el tenista madrileño ya mira hacia la gira de hierba donde espera dar un nuevo paso adelante en su imparable proyección de estos últimos meses.

El joven tenista español firmó una actuación histórica en París tras alcanzar los cuartos de final del Grand Slam francés, un resultado que le permitió confirmar su explosión definitiva en el tenis mundial. De ser un completo desconocido a uno de los favoritos de cara a los torneos que están por venir, Rafa Jódar no está dispuesto a detenerse y mira hacia el futuro con optimismo. Tiene motivos para hacerlo.

Rafa Jódar, durante el partido ante Alexander Zverev / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Una vez superado Roland Garros y ascender hasta la posición número 23 del ranking ATP, el tenista madrileño se marcha de la gira de tierra para adentrarse en la de hierba. Descansará unos días en Madrid, aunque el calendario obligará a Jódar a volver al ruedo más pronto que tarde.

Y es que del 15 al 22 de junio, Rafa pondrá rumbo a Londres para disputar el ATP 500 de Queen’s. A pesar de su poca experiencia profesional sobre hierba, existe una enorme expectación alrededor del rendimiento que pueda ofrecer en esta superficie.

Su único precedente llegó en categoría junior, donde conquistó Roehampton 2024 y alcanzó los cuartos de final de Wimbledon sub-18, resultados que alimentan la ilusión alrededor de una de las grandes promesas del tenis español.

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo torneo?

El próximo torneo confirmado de Rafa Jódar será el ATP 500 de Queen’s, que se disputará del 15 al 21 de junio sobre hierba en Londres. El español regresará a la competición tras 12 días de descanso y podría arrancar su participación entre el lunes 15 y el martes 16 de junio, en un horario todavía por confirmar.

¿Dónde ver el ATP 500 de Queen’s por TV y online en directo?

En España, el ATP 500 de Queen’s se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, que ofrece la cobertura completa del torneo. Además, será posible seguir el torneo mediante Tennis TV, la plataforma oficial ATP, que ofrece todos los partidos de la pista principal en directo desde cualquier dispositivo.

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