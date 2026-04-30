¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Rafa Jódar se ha convertido en el hombre del momento en el mundo del tenis. De victoria en victoria, el madrileño se ha hecho un nombre entre los mejores tenistas del mundo y su ascenso es meteórico con apenas 19 años de edad.

Su última participación en el Masters 1000 de Madrid sirvió para comprobar que el español va en serio. Uno a uno, sus rivales sucumbieron a su tenis estratégico y solamente Jannik Sinner en cuartos de final pudo doblegar a Jódar y eliminarlo del torneo no sin sufrimiento. Las sensaciones este inicio de 2026 no pueden ser mejores, especialmente tras ganar el ATP 250 de Marrakech y llegar a semifinales del ATP 500 de Barcelona.

El sueño de llegar como cabeza de serie a Roland Garros sigue más vivo que nunca, gracias en parte a su ascenso meteórico en el ranking ATP. El madrileño podría saltar hasta la 34ª posición de la clasificación mundial una vez termine el Masters 1000 de Madrid y su desarrollo está siendo preciso para poder llegar a la cima del tenis mundial. Solo el tiempo dirá si es capaz de lograrlo.

Su próximo reto en el horizonte es el Masters 1000 de Roma. El madrileño tendrá unos días para descansar tras caer en cuartos de final en Madrid y centrará toda su atención en el torneo italiano, que a su vez será la previa de Roland Garros. Las expectativas puestas en Jódar son elevadas, más todavía tras la reciente lesión de Carlos Alcaraz y su ausencia del circuito ATP las próximas semanas.

¿Cuándo empieza el Masters 1000 de Roma 2026?

La presente edición del Masters 1000 de Roma se disputará del miércoles 6 al domingo 17 de mayo en el Foro Itálico de Roma, Italia.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Roma 2026 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Roma 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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