¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en el Masters 1000 de Cincinnati 2026? Fecha, rival y dónde ver por TV y en directo

Rafa Jódar sigue con vida en el Masters 1000 de Cincinnati. Después de un agónico debut donde tuvo que remontar un partido perdido contra Denis Shapovalov, el tenista de Leganés pasa con apuros a la siguiente ronda, donde se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo.

No tuvo un debut nada fácil Rafa Jódar, que llegó a salvar dos puntos de partido en el tercer set y terminó levantando un 1-5 en contra ante Shapovalov. El cansancio tras la disputa del Masters 1000 de Canadá pasó factura al madrileño, que espera encontrar el ritmo competitivo una vez llegado a las rondas finales del torneo.

Rafa Jódar, durante la gira de pista dura / EUROPA PRESS

Se enfrentará en segunda ronda al chileno Alejandro Tabilo, que se impuso ante el alemán Jan-Lennard Struff con un sólido 6-3, 6-4. Ambos tenistas se han medido en dos ocasiones, con una victoria para cada uno en el cara a cara particular. Duelo de altura para Jódar en segunda ronda de Cincinnati, que no permitirá ningún despiste del de Leganés si quiere consumar su salto imparable en el ranking ATP.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Alejandro Tabilo el partido del Masters 1000 de Cincinnati 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Alejandro Tabilo en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati el lunes 17 de agosto en el tercer turno de la pista central, sobre las 20:00 horas (CEST) de la tarde.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Cincinnati 2026 por TV y online?

En España, el Masters 1000 de Cincinnati se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión del torneo. El encuentro está previsto que se emita a través de Movistar Plus+ (dial 7).

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