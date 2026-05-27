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ROLAND GARROS

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros 2026? Horario y dónde ver por TV y en directo

A qué hora juega Rafa Jódar su siguiente partido de tercera ronda en Roland Garros y en qué canal ver por TV y online

Rafa Jódar, imparable en Roland Garros

Rafa Jódar, imparable en Roland Garros / MOHAMMED BADRA / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Rafa Jódar sigue imparable en Roland Garros. Después de un inicio brillante en primera ronda contra Aleksandar Kovacevic, el madrileño volvió a ofrecer su mejor nivel en segunda ronda, donde doblegó sin muchos apuros al australiano James Duckworth para seguir adelante en el Grand Slam parisino.

Sufrió algo más el español en segunda ronda a pesar de su victoria; cedió un set ante su rival, pero le sirvió para aprender la dureza de los Grand Slams de primera mano. Cada partido es un aprendizaje para Rafa Jódar, que ha disparado su progresión en los últimos meses y ya se encuentra entre las raquetas más en forma del circuito.

Jódar está en tercera ronda

Jódar está en tercera ronda / EFE

Su próximo reto será superar la primera semana de Roland Garros y pasar a octavos. Si quiere hacerlo, primero deberá superar su obstáculo de tercera ronda contra el estadounidense Alex Michelsen. Su próximo rival venció en un duelo ajustado a su compatriota Nishesh Basavareddy, así que Jódar llega como gran favorito al duelo en París.

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros 2026?

Rafa Jódar se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen en tercera ronda de Roland Garros este viernes 29 de mayo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Jódar Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en primera ronda y el resto de enfrentamientos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZNOrange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.

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