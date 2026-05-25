¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros 2026? Horario y dónde ver por TV y en directo

Rafa Jódar ha arrancado su camino por Roland Garros 2026 de manera estelar. En uno de los partidos más desigualados de la primera ronda del Grand Slam francés, el tenista español aplastó sin remordimientos a Aleksandar Kovacevic para poner rumbo a su siguiente partido en París.

Su debut en Roland Garros no pudo haber empezado mejor para Jódar. Después de un primer set en blanco, el segundo lo cerró tras apenas ceder un juego en un vendaval de golpes y golpeos que su rival australiano no supo venir. Cerró el partido por la vía rápida en la tercera manga, donde volvió a imponer su mejor juego para poner rumbo a segunda ronda de Roland Garros (6-1, 6-0, 6-4).

Rafa Jódar se estrenó en Roland Garros 2026 contra Aleksandar Kovacevic / EFE

Una vez superado su duelo de primera ronda, Rafa Jódar pone el punto de mira en segunda ronda. Será contra el australiano James Duckworth, que ganó a Gabriel Diallo tras la retirada del canadiense durante el segundo set del partido. A juzgar por el nivel reciente del español, el madrileño parte como claro favorito para pasar a tercera ronda en su primera participación en Roland Garros, que por ahora está siendo absolutamente impecable.

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros 2026?

Rafa Jódar se enfrentará a James Duckworth en segunda ronda de Roland Garros este miércoles 27 de mayo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Jódar Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en primera ronda y el resto de enfrentamientos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.