¿Cuándo juega Novak Djokovic su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Novak Djokovic protagonizó una de las decepciones de la temporada en Roland Garros 2026. Sin Jannik Sinner ni Alcaraz, el serbio apuntaba como la principal alternativa al título, aunque cayó eliminado en tercera ronda después de perder ante el brasileño Joao Fonseca, una de las grandes irrupciones del circuito esta temporada.

El revés fue monumental para el balcánico, que empezó dos sets por encima su partido de tercera ronda. En un partido vibrante que confirmó el cambio generacional que empieza a asomar en el tenis mundial, el joven brasileño firmó una de las victorias más importantes de su carrera y dejó fuera de combate a uno de los grandes favoritos del cuadro masculino.

Djokovic, durante el partido contra Fonseca / TERESA SUAREZ / EFE

Es un varapalo tremendo el que se llevó Djokovic de Roland Garros, pero no le queda otra que pasar página. Djokovic ya mira hacia adelante y centrará ahora todos sus esfuerzos en la temporada de hierba, una superficie en la que históricamente ha firmado algunos de los mejores resultados de su carrera. En el horizonte, perseguir un nuevo título de Grand Slam, el vigesimoquinto de su carrera.

Su próximo objetivo confirmado será Wimbledon 2026, torneo en el que intentará volver a competir por el trofeo y seguir ampliando su legendario palmarés. El tenis sobre césped representa una gran oportunidad para Djokovic, que continúa siendo uno de los jugadores más peligrosos del circuito en este tipo de pistas a pesar de su edad.

¿Cuándo vuelve a jugar Novak Djokovic tras Roland Garros 2026?

El próximo torneo confirmado de Novak Djokovic será Wimbledon 2026, que arrancará el próximo lunes 29 de junio en Londres. El serbio llegará con varias semanas de preparación sobre hierba antes del tercer Grand Slam de la temporada.

¿Dónde ver los próximos partidos de Djokovic por TV y online?

En España, Wimbledon 2026 y los próximos partidos de Novak Djokovic se podrán seguir por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión del torneo. Además, los aficionados también podrán seguir toda la actualidad del tenista serbio mediante las plataformas oficiales de ATP Tour y Wimbledon, con horarios, cuadros y resúmenes de los encuentros.

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