¿Cuándo juega Jódar los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá 2026 contra Arthur Fils? Horario y dónde ver por TV y en directo

Rafa Jódar sigue de dulce en el Masters 1000 de Canadá. Después de superar al checo Jiri Lehecka (6-3, 6-3) en los octavos de final, el tenista de Leganés se prepara para el asalto de los cuartos de final, donde aparece el francés Arthur Fils, número 24 del ranking ATP.

Será un duelo complicado, más todavía después de que el tenista galo superase con rotundidad al británico Cameron Norrie en dos sets, pero el estado de forma brillante de Rafa Jódar lo pone indudablemente como favorito de cara al próximo encuentro. El objetivo es meterse en las primeras semifinales de un Masters 1000 de su carrera, algo impensable hace unos meses pero que está a las puertas de conseguir.

Rafa Jódar, en el último torneo de Washington / WILL OLIVER

De hacerlo, Jódar confirmaría todavía más su status como uno de los tenistas con más presente y futuro del circuito. Sin Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev o Novak Djokovic en el cuadro, entre otros, el tenista madrileño tiene todo a favor para llegar a las últimas rondas del torneo, donde podría conseguir un torneo histórico en Canadá que lo catapultaría hacia la parte alta del ranking mundial.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Arthur Fils el partido del Masters 1000 de Canadá 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Arthur Fils en los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá la madrugada del lunes 10 al martes 11 de agosto, no antes de las 00:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Masters 1000 de Canadá 2026 por TV y online?

En España, el Masters 1000 de Canadá se podrá ver por TV y online a través de Movistar +, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes, tanto en #Vamos (dial 7) como en Movistar+ Deportes 2 (dial 64)

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