¿Cuándo juega Jódar en el Masters 1000 de Canadá 2026? Fecha y dónde ver por TV y en directo su primer partido

Rafa Jódar sigue adelante en el Masters 1000 de Canadá. Después de superar un exigente debut contra Corentin Moutet y confirmar su gran momento con una victoria de autoridad frente a Lorenzo Musetti, el tenista de Leganés pone rumbo a los octavos de final, donde se medirá con el siempre peligroso Jiri Lehecka.

El español derrotó al italiano Musetti en la ronda anterior por 6-4 y 6-3 y ahora tiene una oportunidad única en Montreal. Con varios de los grandes favoritos ya fuera del cuadro, el madrileño tiene ante sí una gran ocasión para seguir avanzando en el Masters 1000 de Canadá y consolidar definitivamente su irrupción entre los mejores jugadores del circuito ATP.

Su próximo reto será contra el checo Jiri Lehecka, octavo cabeza de serie del torneo y uno de los jugadores más peligrosos que todavía permanecen en el cuadro. Lehecka llega a los octavos después de imponerse con solvencia al belga Alexander Blockx por 6-3 y 6-4, por lo que Jódar tendrá delante otra prueba de máxima exigencia.

Rafa Jódar / WILL OLIVER

El español, sin embargo, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Después de alcanzar la final del ATP 500 de Washington y encadenar victorias ante Moutet y Musetti en Montreal, vuelve a tener ante sí la posibilidad de dar otro salto importante: si derrota a Lehecka, alcanzaría el número 13 del ranking ATP, la mejor clasificación de su carrera.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Lehecka el partido del Masters 1000 de Canadá 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Jiri Lehecka en los octavos de final del Masters 1000 de Canadá el sábado 8 de agosto en Montreal. El horario del encuentro todavía está pendiente de confirmación.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Canadá 2026 por TV y online?

En España, el Masters 1000 de Canadá se podrá ver por TV y online a través de Movistar +, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes, tanto en #Vamos (dial 7) como en Movistar+ Deportes 2 (dial 64)

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