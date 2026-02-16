Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

¿Cuándo juega Badosa en el WTA 1000 de Dubái? Horario y dónde ver por TV su partido contra Svitolina

Aqué hora juega Paula Badosa su partido contra Svitolina y cómo seguir el WTA 1000 de Dubái por TV desde España

Paula Badosa se enfrenta a Elina Svitolina en segunda ronda del WTA 1000 de Dubái

Paula Badosa se enfrenta a Elina Svitolina en segunda ronda del WTA 1000 de Dubái / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Paula Badosa se da cita con Elina Svitolina en segunda ronda del WTA 1000 de Dubái. Después de unos meses realmente complicados por culpa de las molestias físicas que le han acompañado en los últimos tiempos, la catalana quiere seguir sumando buenas sensaciones en el torneo emiratí.

Después de encadenar varias decepciones en Abu Dhabi y Australia, además de la prematura retirada en Doha, Badosa ha iniciado su andadura en Doha con buen pie. La catalana se deshizo sin mayores complicaciones de la checa Katerina Siniakova, a la que apeó de la competición con un contundente 6-3 y 7-5.

La próxima rival de Badosa en el WTA 1000 de Dubái será Elina Svitolina, la número 9 del mundo. La ucraniana, que accedió a segunda ronda de forma directa gracias a su posición en el ranking, viene de alcanzar unas meritorias semifinales en el Open de Australia, aunque su precedente más reciente es la decepcionante segunda ronda del WTA de Doha.

Elina Svitolina, próxima rival de Badosa en Dubái

Elina Svitolina, próxima rival de Badosa en Dubái / LAP

¿A qué hora juega Paula Badosa contra Svitolina en el WTA Dubái?

Paula Badosa se enfrentará a Elina Svitolina en segunda ronda del WTA 1000 de Dubái este martes 17 de febrero en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver a Paula Badosa en el WTA 1000 de Dubái?

En España, el encuentro entre Paula Badosa y Elina Svitolina se podrá seguir en directo a través de WTA TV y Tennis Chanel.

En SPORT les ofreceremos una amplia cobertura del WTA 1.000 de Dubái con especial atención a la participación de Paula Badosa en el torneo dubaití.

