TENIS
¿Cuándo juega Alcaraz contra Rinderknech en Indian Wells? A qué hora y dónde ver por TV y en directo
A qué hora juega Alcaraz contra Rinderknech y en qué canal de TV ver la tercera ronda de Indian Wells desde España
Carlos Alcaraz ha empezado con buen pie su andadura en la gira americana. Después de cumplir con nota en su desafiante debut contra Grigor Dimitrov, el actual número 1 del mundo avanza hacia la tercera ronda de Indian Wells, torneo que ya ha conquistado en dos ocasiones.
El contundente triunfo ante Dimitrov, al que batió con un inapelable 6-2 y 6-3, refuerza el imponente inicio de temporada de Carlos Alcaraz. Alcanzado el tercer mes de competición, el de El Palmar se mantiene invicto y ya atesora dos titulos más en sus imponentes vitrinas, el codiciado Open de Australia y el ATP 500 de Doha.
El próximo rival de Alcaraz en Indian Wells será Arthur Rinderknech, el número 28 del mundo. El francés todavía no ha saltado a pista en el torneo californiano, ya que evitó disputar la primera ronda por su posición directamente y accedió directamente a dieciseisavos tras la retirada de Cerúndolo.
En caso de conseguir superar a Rinderknech, el camino de Alcaraz hacia la final comenzaría a complicarse exponencialmente. El de El Palmar mediría sus fuerzas en octavos contra el ganador del cruce entre Vacherot y Ruud, mientras que Bublik o De Miñaur figuran como sus rivales más probables en unos hipotéticos cuartos de final.
¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells 2026?
El partido de Carlos Alcaraz contra Arthur Rinderknech, correspondiente a los dieciseisavos de final de Indian Wells, se celebrará este lunes 9 de marzo en un horario todavía por determinar.
¿Dónde ver el próximo partido de Alcaraz en Indian Wells 2026 por TV y online?
En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.
