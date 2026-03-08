¿Cuándo juega Alcaraz contra Rinderknech en Indian Wells? A qué hora y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz ha empezado con buen pie su andadura en la gira americana. Después de cumplir con nota en su desafiante debut contra Grigor Dimitrov, el actual número 1 del mundo avanza hacia la tercera ronda de Indian Wells, torneo que ya ha conquistado en dos ocasiones.

El contundente triunfo ante Dimitrov, al que batió con un inapelable 6-2 y 6-3, refuerza el imponente inicio de temporada de Carlos Alcaraz. Alcanzado el tercer mes de competición, el de El Palmar se mantiene invicto y ya atesora dos titulos más en sus imponentes vitrinas, el codiciado Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

El próximo rival de Alcaraz en Indian Wells será Arthur Rinderknech, el número 28 del mundo. El francés todavía no ha saltado a pista en el torneo californiano, ya que evitó disputar la primera ronda por su posición directamente y accedió directamente a dieciseisavos tras la retirada de Cerúndolo.

Arthur Rinderknech será el próximo rival de Alcaraz en Indian Wells / EFE

En caso de conseguir superar a Rinderknech, el camino de Alcaraz hacia la final comenzaría a complicarse exponencialmente. El de El Palmar mediría sus fuerzas en octavos contra el ganador del cruce entre Vacherot y Ruud, mientras que Bublik o De Miñaur figuran como sus rivales más probables en unos hipotéticos cuartos de final.

¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Arthur Rinderknech, correspondiente a los dieciseisavos de final de Indian Wells, se celebrará este lunes 9 de marzo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Alcaraz en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.