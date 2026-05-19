¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz finalmente tampoco estará presente en la gira de hierba esta temporada. Después de perderse la totalidad de los torneos en tierra, con Roland Garros incluido, el murciano ha comunicado la noticia más dura de todas: su recuperación no acortará plazos y causará baja en Wimbledon, donde defendía final en Londres.

El calvario de Alcaraz inició en Barcelona. A pesar de que las dolencias en su primer partido en el torneo parecían ser una cosa poco seria, las molestias se fueron intensificando hasta verse obligado a decir adiós al resto de la gira de tierra. Sin torneos programados en el horizonte, el número dos del mundo decidió no precipitar su vuelta con el objetivo de evitar recaídas en un futuro cercano.

Alcaraz muchos puntos en la carrera por el número 1 del ranking ATP / EFE

Se trata de una situación en extremo delicada para Carlos Alcaraz, que arrancaba la gira de tierra la misión de recuperar el número uno. Estaba a su alcance debido a la escasa distancia con Jannik Sinner en el ranking mundial, pero su ausencia en los torneos le han hecho caer en picado en el ranking; todavía conserva la segunda posición, pero las múltiples victorias de Sinner lo hacen ser inalcanzable por ahora en la lucha por ser el mejor de la clasificación.

¿Cuándo podría jugar Carlos Alcaraz su próximo torneo?

Tras conocer el alcance de su lesión, Alcaraz anunció su ausencia del Mutua Madrid Open y, para rematarlo, tampoco tuvo la oportunidad de defender su corona en Roma y Roland Garros. La situación ha terminado siendo propicia para Jannik Sinner, que amplió libremente su distancia al frente del ranking tras la ausencia de Carlos por lesión. Ahora, Alcaraz anuncia que tampoco estará en la gira de hierba y, por lo tanto, se perderá Queen's y Wimbledon, dos torneos donde siempre ha jugado al máximo nivel.

Poco se sabe sobre los plazos de recuperación de la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz, pero sus pronósticos no son del todo alentadores. Si la lesión sigue con los plazos esperados, el murciano podría volver para el primer torneo programado para la gira de pista dura: el Masters 1000 de Canadá. Se trata de un torneo donde los favoritos suelen bajarse por tema de calendario, así que su vuelta podría marcarse para inicios de agosto.

Carlos Alcaraz, celebrando su cumpleaños / X

Tampoco se descarta que el murciano pueda probarse en torneos de menor categoría, como el ATP500 de Washington. De ser algo más grave, la temporada para Alcaraz podría terminar y prepararse para el inicio de la siguiente o finales de la presente.