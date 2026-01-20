¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en el Open de Australia? Fecha y horario del partido ante Moutet en tercera ronda

Carlos Alcaraz se enfrenta a Corentin Moutet este viernes 23 de enero en la tercera ronda del Open de Australia 2026. El de El Palmar vuelve a la escena tras superar por la vía rápida sus primeros compromisos ante Walton y Hanfmann y empezar con buen pie la andadura hacia el único 'Major' que hasta la fecha se le resiste.

El español tuvo una segunda ronda exigente ante el alemán Yannick Hanfmann que le puso en muchos apuros sobre todo en un primer set que se alargó hasta los 78 minutos. Cogiendo ritmo hacia la tercera ronda, el murciano fue de menos a más para acabar encontrando una mejor versión al final del encuentro.

El tercer rival de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026 será Corentin Moutet, favorito número 32 del torneo. El tenista francés no necesitó acabar su partido tras la retirada de Zheng cuando ya tenía el partido prácticamente cerrado.

Corentin Moutet, próximo rival de Alcaraz / LUKAS COCH

En caso de avanzar a la siguiente ronda, Alcaraz mediría sus fuerzas ante Alejandro Davidovich o Tommy Paul, en el que sería ya un partido de mucha altura en la segunda semana de competición.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Moutet en el Open de Australia 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Corentin Moutet, correspondiente a la tercera ronda del Open de Australia 2026, se celebrará este viernes 23 de enero en horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.