¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido? Fecha y dónde ver por TV el US Open en directo

Carlos Alcaraz está finalmente de vuelta. Después de más de cuatro meses alejado de la competición, el tenista murciano ha anunciado que reaparecerá en el US Open entre una enorme expectación. Mucho ha pasado desde aquel 14 de abril en Barcelona, pero Carlos vuelve con las mismas ganas de siempre y con el objetivo de levantar un nuevo Grand Slam en su histórica carrera.

El regreso de Alcaraz parecía apuntar inicialmente al Masters 1000 de Cincinnati, pero el murciano terminó renunciando al torneo estadounidense para no acelerar los plazos de recuperación de su muñeca. El actual número tres del mundo no pudo defender el título conquistado allí en 2025 y continuó trabajando para llegar en las mejores condiciones posibles al último Grand Slam del curso después de perderse Roland Garros y Wimbledon.

Alcaraz, ganador del último US Open / JOHN G. MABANGLO / EFE

Ahora ya no hay dudas. El US Open será el escenario del regreso de Carlos Alcaraz a la competición. El murciano ha confirmado su presencia en Nueva York después de semanas de incertidumbre sobre el estado de su muñeca y afrontará su primer torneo oficial desde el pasado mes de abril. Alcaraz llegará, eso sí, sin ritmo competitivo después de más de cuatro meses de ausencia. El torneo de Nueva York tendrá una importancia especial para el murciano, pues defiende el título conseguido en 2025 y tratará de cerrar la temporada peleando por uno de los grandes objetivos del calendario.

¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz volverá a competir en el US Open 2026. El cuadro principal individual arrancará el domingo 30 de agosto y terminará el domingo 13 de septiembre con la final masculina, así que la fecha exacta del primer partido de Carlos Alcaraz dependerá del sorteo del cuadro y del orden de juego que publique la organización. El murciano partirá como uno de los principales cabezas de serie del torneo y conocerá a su primer rival una vez se celebre el sorteo del cuadro principal.

¿Dónde ver el US Open 2026 por TV y online?

El US Open 2026 se podrá ver en España a través de Movistar Plus+,. La plataforma ofrecerá la cobertura del último Grand Slam de la temporada, que se disputará en Nueva York entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.

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