¿Cuándo juega Alcaraz la final del Open de Australia? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz sigue superando sus límites en el Open de Australia. Después de una sufrida victoria ante Alexander Zverev en semifinales, dónde tuvo que lidiar con un visible malestar y calambres cuando se encontraba dos sets arriba, el actual número 1 del mundo accede a la gran final, situándose a apenas un partido

Alcaraz aterrizaba en semifinales sin haber cedido un solo set a lo largo del torneo, pero le tocó arremangarse en su duelo ante 'Sasha'. Para tumbar al alemán, que desplegó una de sus versiones más solidas en los últimos años, el de El Palmar tuvo que acudir a la quinta manga, donde una rotura de servicio en el set decisivo terminó inclinando la balanza a su favor.

Una vez confirmada su presencia en la gran final, a Alcaraz le toca esperar unas horas para conocer a su último rival en Australia. Este saldrá de la eliminatoria entre el defensor del título Jannik Sinner y el 24 veces campeón de Grand Slams Novak Djokovic.

Sinner ya está en semis / AP

¿Cuándo es la final del Open de Australia?

La final del Open de Australia 2026, en la que Alcaraz se enfrentará al ganador del cruce entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, se disputará el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 9:30 hora española.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.