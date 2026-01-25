¿Cuándo juega Alcaraz los cuartos de final en el Open de Australia? Fecha y horario del partido

Carlos Alcaraz dio un paso más hacia el título en el Open de Australia superando de manera contundente a Tommy Paul en tres sets. El español, regresa a los cuartos de final, ronda que nunca ha superado en Melbourne, con la voluntad de romper por fin su techo de cristal.

Sin ceder un solo set, el camino del número uno mundial esta siendo día a día más imperial en busca de destrozar el gran récord de la historia. Carlitos busca ser el más joven de todos los tiempos en conseguir el career Grand Slam.

Para ello, debe todavía superar tres duras pruebas. La primera, los cuartos de final, donde espera rival.

El ídolo local Álex De Miñaur o la nueva gran amenaza del Top 10, Alexander Bublik, serán la próxima prueba en busca de sus primeras semifinales en el Open de Australia.

¿Cuándo juega Alcaraz los cuartos el Open de Australia 2026?

El partido de cuartos de final de Carlos Alcaraz se disputará este próximo martes 27 de enero en horario todavía por determinar.

Tras tres rondas consecutivas jugando en turno matinal (hora de madrugada en España) todo apunta a que por fin el murciano volverá a la sesión nocturna y a la mañana en España, como ya sucedió en la primera ronda ante Adam Walton.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.