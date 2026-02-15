¿Cuándo juega Alcaraz en el ATP 500 de Doha? Horario y dónde ver por TV su partido ante Rinderknech

Carlos Alcaraz está de vuelta. Después de levantar el Open de Australia y convertirse en el tenista más joven en lograr los cuatro Grand Slams, el murciano se prepara para debutar en el ATP 500 de Doha en el inicio de la gira de pista dura por Oriente Medio. Te contamos qué día juega Alcaraz su próximo partido y cómo ver su debut en el ATP de Doha por televisión y en directo.

La suerte sonrió al murciano durante el sorteo del cuadro del torneo qatarí. A pesar de no tener el debut más asequible de todos, el camino del número uno está prácticamente despejado hasta la final, donde aparece Jannik Sinner como potencial rival. El murciano sabe que mantendrá su estatus en lo más alto del ranking ATP como mínimo hasta el próximo 30 de marzo, seis semanas más como número uno que quiere seguir alargando con conquistas como la del ATP de Doha.

Carlos Alcaraz celebra su victoria en Australia / JAMES ROSS / EFE

Su primer partido en Doha será contra el francés Arthur Rinderknech, un rival más complicado de lo que podría parecer de primeras. Ubicado en la posición 28 del ranking ATP, el galo cuenta con un buen servicio como arma principal y una altura de 1.96 que le permite conectar golpes potentes sin esfuerzo. Son cuatro las veces que Alcaraz se ha enfrentado contra Rinderknech, las cuatro con victorias del murciano contra su rival.

En el previsible supuesto de que Alcaraz sea capaz de sortear su debut contra Arthur Rinderknech, se enfrentaría a Valentin Royer en segunda ronda y se podría ver las caras contra Jaume Munar, Karen Khachanov o Fucsovics en cuartos de final. Sería el paso previo a las semifinales, donde esperarían Medvedev, Rublev o Tsitsipas -todos en el mismo lado del cuadro- y la antesala a la gran final, donde Jannik Sinner apunta a gran favorito junto con nombres como Bublik o Lehecka.

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido contra Arthur Rinderknech en el ATP de Doha?

Carlos Alcaraz jugará su partido de primera ronda del ATP 500 de Doha contra Arthur Rinderknech este martes 17 de febrero en el turno de la tarde-noche, en un horario todavía por confirmar. El duelo entre ambos se disputará en la pista central del Khalifa International Complex.

¿Dónde ver por televisión el partido de Carlos Alcaraz contra Arthur Rinderknech en el ATP de Doha?

En España, el debut de Carlos Alcaraz en el ATP de Doha se podrá seguir en directo a través de Movistar+. La plataforma de pago ofrecerá en exclusiva todos los partidos del murciano en el torneo qatarí.

En SPORT les ofreceremos una amplia cobertura del evento, con directos, crónicas, declaraciones y reacciones del ATP de Doha con especial atención al desarrollo de Carlos Alcaraz en el torneo.