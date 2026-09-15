Juan Carlos Ferrero suelta la bomba: ¡vuelve en 2027!

Después de unos meses de inactividad, tras hacerse oficial su salida del equipo de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero está cerca de iniciar una nueva etapa en el tenis. El entrenador valenciano volverá al circuito ATP a partir de la próxima temporada, tal y como confirmó en los micrófonos de 'Movistar' antes del duelo entre el Elche y el Real Madrid.

"Vengo siempre. Mi mujer es de Elche y tengo a todos mis hijos por aquí. Soy muy aficionado", inició en su conversación. A Ferrero se le ha visto presente en múltiples ocasiones en el Martínez Valero, incluso cuando Carlos Alcaraz era su pupilo. De hecho, en una ocasión se hizo viral una imagen suya en el estadio, mientras Alcaraz disputaba la final del Masters 1000 de Cincinnati.

"Este año estoy tranquilo, con la familia, dedicando el tiempo a mis hijos, que juegan al fútbol y no al tenis. Un poquito de calma y preparando un poco lo que viene el año que viene", prosiguió, antes de soltar la bomba. "Todavía no lo puedo revelar, pero bueno, creo que volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién", finiquitó.

La vuelta de Juan Carlos Ferrero es una gran noticia para el mundo del tenis. Un entrenador de gran prestigio que ayudó a Carlos Alcaraz a alcanzar el número uno y ser el jugador que es hoy en día. Aunque no haya querido desvelar el nombre de su próximo pupilo, las opciones no son muchas, ya que él siempre ha dicho que quiere trabajar con jugadores 'top'.

¿Jódar-Ferrero?

Uno de los nombres que más se menciona en los últimos meses es el de Rafa Jódar. El tenista de Leganés ha sido la gran sensación de esta temporada y de momento su padre es el único miembro de su 'staff'. En los últimos torneos, se ha especulado mucho con la posibilidad de que el español incorpore a alguien más a su equipo, aunque no ha dado detalles.

El valenciano también trabajó con Alexander Zverev en un pasado, aunque después del tremendo año que ha firmado el alemán con su padre, es difícil que quiera realizar ningún tipo de cambio. También podría existir la opción de Jannik Sinner. Aunque sea el principal rival de Alcaraz, Ferrero ha reconocido en más de una ocasión que le encantaría trabajar con el número uno del mundo.