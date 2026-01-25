Juan Carlos Ferrero anuncia su próximo reto tras la ruptura con Alcaraz

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero dejó en 'shock' al mundo del tenis. Tal y como explicó el tenista murciano, la decisión de separar sus caminos fue "mutua" y, tras la separación, decidió contar con Samuel López para la temporada de 2026.

Este domingo, Ferrero se ha pronunciado en sus redes sociales y ha desvelado cuál es su próximo reto profesional. El ex técnico de Alcaraz se mete de lleno en el mundo del golf: "¡Me emociona anunciar una nueva colaboración profesional para 2026! Trabajaré junto a Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa y su equipo directivo All In Sports Group. Trabajaremos juntos en el aspecto mental del rendimiento y el desarrollo profesional", explica en su cuenta de Instagram.

Pese a la decisión, deja claro que no se alejará por el completo del tenis y mantendrá la atención en su academia: "El tenis es mi vida y seguiré dándolo todo en la Academia y en el circuito. Sin embargo, el golf también me apasiona; es un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy encantado de poder aportar mi experiencia y apoyar el crecimiento de Ángel en el circuito. Ya hemos empezado, estamos muy motivados y con muchas ganas de continuar este viaje", explica.

Ángel Ayora es una de las grandes joyas del golf español. En su primera etapa como profesional, logró rápidamente resultados destacados en el Challenge Tour, incluyendo su primera victoria en 2024, un hito clave que confirmó su proyección y le abrió las puertas del DP World Tour.

En caso de que los resultados sean similares a los que logró Ferrero con Alcaraz, le espera un gran futuro al joven golfista malagueño.