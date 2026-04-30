TENIS
José Luis Martínez Romero, especialista traumatología en la UCAM: "Alcaraz podría perderse la temporada"
El especialista en cirugía ortopédica explica en EFE que si la lesión viene de viene de atrás, se podría estar hablando de entre tres y seis meses, y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada
La situación de Carlos Alcaraz mantiene en vilo al mundo del tenis. El murciano no ha detallado el alcance exacto de la lesión en su muñeca derecha y el hermetismo de su entorno ha alimentado las dudas sobre su regreso y sobre cuánto tiempo estará fuera de las pistas.
Lo que sí ha trascendido es que el número dos del mundo sufre una tenosinovitis de De Quervain, una inflamación en la vaina del tendón del pulgar que provoca dolor, rigidez y limitación funcional. Una dolencia frecuente en el tenis, causada por la repetición constante de movimientos.
El especialista José Luis Martínez Romero, de la UCAM, explicó la situación con cautela, pero sin ocultar la incertidumbre: “Es un problema que se resuelve con reposo y tratamiento en muchos de los casos y en ese sentido no es algo preocupante, pero hay muchos tipos de lesiones y aquí resulta obvio que nos falta información”.
En función de la gravedad, los plazos pueden variar considerablemente. “Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un periodo de entre cuatro y seis semanas, pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada”, añadió, dejando claro que en ese escenario Alcaraz podría perderse gran parte de la temporada.
El peor escenario tampoco se descarta. “Si no hay lesión del tendón y no hay degeneración la recuperación es total, pero larga; pero las complicaciones incluso podrían motivar que Carlos tuviera que cambiar la técnica de golpeo”, explicó el especialista.
Por ahora, todo son incógnitas. Sin un diagnóstico oficial claro y con el calendario avanzando, la evolución de la muñeca de Alcaraz se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del circuito.
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