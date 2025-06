Jordi Tamayo ejemplo de diplomacia deportiva internacional en el mundo del tenis

Nueva reunión de la Junta Directiva de la ITF, aprovechando la disputa de Roland Garros. Pronto se cumplirán 2 años desde su elección como miembro de la Junta Directiva ¿Podría explicarnos la relevancia de poder formar parte de la junta directiva del principal órgano gestor del tenis a nivel mundial?

La ITF se fundó en 1913, siendo España uno de sus países fundadores. A pesar de ello, históricamente, solo dos directivos habían sido miembros de la Junta Directiva de ITF: Pablo Llorens, que era el Presidente de la RFET y Joan Margets, que estaba en la Junta de la ITF con cargo ejecutivo. En mi caso, soy el tercer directivo español en ser miembro de la Junta Directiva de la ITF, siendo el único, hasta la fecha, en conseguirlo siendo Presidente de una Federación Territorial.

¿Cómo beneficia esto al tenis español en general y al catalán en particular?

Esta posición en la Junta Directiva de la ITF, de la que solo forman parte 17 miembros, nos da la posibilidad de participar e influir en las políticas globales para potenciar nuestro deporte, de compartir buenas prácticas, liderar nuevas iniciativas globales o trabajar para potenciar las competiciones internacionales que se celebran en nuestro país. Además, uno de nuestros objetivos es que el tenis español y el tenis catalán, se conviertan en un hub internacional del tenis con formación, innovación tecnológica, inclusión y eventos de referencia.

¿Hablando de eventos de referencia. ¿Ya tenéis algún evento confirmado?

Cataluña es una de las regiones del mundo que organiza más competición internacional. En este sentido, además de los grandes torneos como el BOBS ATP 500 que organiza el RCTB1899, el ATP Challenger del CT Girona o los WTA 125 de la FCT y del CT La Bisbal, la FCT organiza el Campeonato del Mundo de Parastanding Tennis, una modalidad del tenis adaptado para personas con diversidad funcional que juegan de pie. Este campeonato, que se celebra del 15 al 19 de junio en el Centre Municipal de Tennis de la Vall d’Hebron, ha sido posible gracias al acuerdo entre la ITF y la Asociación Internacional de Parastanding Tenis y Pádel (IPSTPA). Este evento no solo es pionero, sino que también simboliza muy bien el tipo de tenis inclusivo, moderno y con valores que queremos fomentar desde Cataluña. Y esperamos que este sea solo el primero de muchos.

¿Qué estrategia tiene la FCT para los próximos años?

Hemos estructurado nuestra estrategia alrededor de tres grandes ejes que consideramos fundamentales para el crecimiento sostenible del tenis en Cataluña:

1. Digitalización: Queremos acercar el tenis a las nuevas generaciones a través de herramientas tecnológicas. Un objetivo importante es implementar una aplicación que conecte a jugadores amateurs mediante el World Tennis Number, una especie de ranking universal que nos permitirá establecer el nivel tenístico de los jugadores y jugadoras, para poder ofrecerles, mediante una app federativa, la oportunidad de jugar y participar diferentes tipos de competiciones adaptadas a su nivel.

2. Internacionalización: Queremos posicionarnos como una Federación moderna, que no solo organiza competiciones, sino que también ofrece servicios técnicos, de arbitraje y formación a otros países. Estamos explorando convenios con diversas federaciones para exportar nuestro conocimiento y talento. Esto no solo nos da visibilidad, sino que puede ser también una fuente de ingresos y prestigio para la FCT.

3. Nuevas disciplinas: Creemos que el tenis del futuro es diverso y flexible. Por eso seguimos impulsando la incorporación de nuevas modalidades como el pickleball o el Parastanding Tennis, tal y como en su día hicimos con el tenis playa o el tenis en silla de ruedas. El objetivo es que cualquier persona que quiera practicar un deporte de raqueta en Cataluña tenga un espacio y una modalidad donde desarrollarse.

¿Cuál es la salud actual del tenis catalán y español?

Se estima que en Cataluña hay cerca de 300.000 practicantes de tenis habituales, de los cuales 25.000 cuentan con licencia federativa.

Uno de los grandes activos de tenis catalán es la Liga Catalana, que cuenta con más de 13.000 jugadores y jugadoras de más de 1.100 equipos. Si ninguna duda, se trata de una de las competiciones más grandes y consolidadas de Europa.

A nivel de formación y tenis base, seguimos generando mucho talento; tenistas catalanes han conseguido hasta 14 campeonatos de España en los últimos años.

A nivel estatal, uno de los problemas que tenemos es el de la generación de recursos económicos: mientras que hay algunas federaciones nacionales que disponen de grandes presupuestos (entre 100 a 450 millones de euros), en España la cifra ronda los 9 millones. Esto viene dado por no contar con grandes eventos (Gran Slam o Máster 1000) en propiedad.

Pero a pesar de ello, seguimos siendo cuna de grandes tenistas, lo que demuestra el compromiso y la eficiencia de nuestras estructuras federativas y de clubs.

¿Cuál es tu deseo para los próximos años?

Me gustaría que pudiéramos organizar un gran evento internacional bajo el paraguas de la ITF. Esto no solo visibilizaría nuestro potencial como sede, sino que también reforzaría la colaboración institucional y el sentimiento de pertenencia. Otro gran objetivo es reforzar la conexión emocional con los jóvenes talentos: necesitamos que se sientan reconocidos, que tengan referentes e ídolos cercanos, y que no vean el tenis solo como un deporte, sino como un proyecto de vida.

Además, trabajamos para consolidar la sostenibilidad económica de la Federación. En 2024 fuimos capaces de liquidar la histórica deuda de la Federación y ahora estamos en una etapa de crecimiento. Queremos llegar al 2028/2029 —cuando celebraremos los 125 años de la Federación Catalana de Tenis— como una organización sólida, innovadora y líder en el deporte catalán.