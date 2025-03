Jordi Tamayo: "El acuerdo con SPORT es un impulso para la salud del tenis catalán"

Jordi Tamayo, presidente de la Federación Catalana de Tenis, celebró su reelección por tercera vez consecutiva visitando el estreno de 'Tennis Català' el nuevo programa de SPORT TV en el marco del acuerdo alcanzado entre la FCT y el diario SPORT con el fin de potenciar la difusión de toda la actualidad del tenis en el territorio catalán.

Sensaciones del acuerdo entre la federación y el diario SPORT

Muy contento de este nuevo hito. Como federación queríamos ser próximos y sobre todo entender la nueva sociología tenística y para ello, un acuerdo con el SPORT, un medio de reconocimiento y prestigio, no podía ser mejor nombre para comenzar a difundir el tenis ante esta nueva sociedad de la información. Por lo tanto, muchas gracias también por colaborar con nosotros. A buen seguro que será una colaboración de éxito garantizado.

¿Qué supone este nuevo vínculo para la FCT y tener un programa como 'Tennis Català'?

Poder hacer este tipo de formatos diferentes, adaptado a cada perfil diferente del público que tenemos, los que quieran ver el papel, otros podrán ver la página web y otros podrán ver, como no, el programa. Por lo tanto, esto encaja perfectamente con esta sociología tenística, y sobre todo a lo que queremos adaptarnos.

Como resultado, poder explicar lo que hacemos en el día a día, en ligas catalanas, en ligas de base, en la liga del súper tenis, en campeonatos de Cataluña, y cómo no, en torneos internacionales, posicionan a esta federación como la base a nivel nacional e internacional.

¿De dónde nace la idea de esta unión y quien toma la iniciativa?

Fue una decisión conjunta. Creíamos firmemente, como Federación del Siglo XXI, adaptarnos a los nuevos cambios y en el diario SPORT estáis haciendo un cambio revolucionario a nivel de los medios.

Creo que es muy bueno que como una federación se quiere adaptar al siglo XXI y un medio como el vuestro que sale de lo convencional, entiendan que hay esta nueva sociedad de la información. Eso hace posible que nos encontremos por el camino. Por lo tanto, yo creo que la iniciativa ha sido de embargo.

¿Cómo valoras este espacio inmediato, que en este caso nos brinda el Diario Esport, para dar a conocer toda la actualidad del tenis en Cataluña, y que también a otras posibles personas que les guste el tenis, puedan engancharse?

En el mundo hay 106 millones de personas que juegan tenis según la Federación Internacional de Tenis. Nosotros, como Federación Catalana, queremos agarrar a estos nuevos aficionados, a estos nuevos amantes del tenis. Y para ello es imprescindible hacer esto, para llegar a todos los públicos, como decíamos antes, pero sobre todo entender que si no hacemos esta evolución, no tendremos gente que quiera competir. Y si no tenemos gente que quiera jugar la competición, tendremos menos federados.

Esta federación necesita recursos para reinvertir la base, y cómo no, también hay futuros tenistas que quieren llegar a la élite, y, lógicamente, los clubes, los técnicos y los árbitros. Por lo tanto, la Federación tiene que adaptarse, sobre todo entendiendo qué es la nueva sociología tenística, pero viendo que estos nuevos cambios están llegando.

No sé si a través del programa llegaremos a estos 106 millones de espectadores, pero la verdad es que nos podrán ver desde todo el mundo. Es una oportunidad también para demostrar lo que se está haciendo en Cataluña con el tenis, y en este caso en la Federación Catalana.

¿Este acuerdo supone un antes y un después?

Seguro que sí. Toda esta evolución ha sido gracias al trabajo indiscutible de los profesionales de la casa que lo han hecho posible, con estas líneas estratégicas, que lleguemos a asumir este hito y salir de una situación que podía ser la liquidación de la federación.

Encaramos el futuro siendo sensibles a lo que ha sucedido, aprendiendo del pasado, siendo conscientes de que tenemos un reto y que ahora, con este acuerdo, tenemos este punto de inflexión para seguir fomentando y consolidando la parte económica.

La federación todavía es una federación que, a nivel de balance, tiene sus propios negativos y podría estar en causa de disolución o liquidación. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo nuestra tarea. Hemos liquidado deudas, pero tenemos que continuar trabajando,

Los clubes de la Federación tendrán un papel fundamental en este nuevo proyecto. ¿Qué puede suponer para ellos este acuerdo?

Si los clubes entienden que hay que trabajar en una línea bidireccional, entre nosotros y ellos, verán con buenos ojos dar visibilidad a lo que hacen. Tenemos 230 clubes federados de los 1.300 que hay a nivel estatal. Hay clubes de excelencia que hacen bien las cosas, pero en ningún caso me gustaría hablar de los mejores que otros. Son clubes que cada club hace su tarea de una manera determinada, pero son clubes para nosotros de excelencia y que hacen muy bien la tarea.

Pero sí que primero premiamos a aquellos que hacen esta tarea adicional. Hay que recordar que el club de excelencia significa que los niños y niñas que tienen una escuela federada tengan licencia federativa, que los técnicos de los clubes estén debidamente inscritos al ROPEC y al mismo tiempo hacen un torneo federado.

Por lo tanto, estos clubes que hacen trabajo, promocionan el tenis en su casa, pero si también cumplen estos requisitos, son clubes de excelencia según la Federación. Y estos clubes de excelencia tendrán la visibilidad para seguir haciendo su trabajo de manera excelente.

Más allá de estos clubes de excelencia, ¿a qué quiere dar visibilidad la Federación con este acuerdo?

Es una excelente manera de promocionar a estas otras disciplinas. Que tengamos el tenis playa y el pickleball y el tenis en silla de ruedas a través de la Fundación del Tenis Catalán, dará visibilidad a este tipo de disciplinas deportivas que forman parte del paraíso de la Federación de Tenis. Somos un firme defensor de otras disciplinas deportivas porque creemos firmemente que todo tiene un lugar en la federación porque somos una federación inclusiva y sobre todo abierta al mundo para incluir otras disciplinas.

¿Qué acciones quiere emprender a partir de este acuerdo?

No me gustaría hablar de años en concreto, pero sí que tenemos que valorar que desde el 2000 hemos ido haciendo una obra todos juntos para intentar revertir la situación. Ahora que la Federación puede volver a invertir en los jugadores jóvenes que quieran llegar a un nivel profesional y al mismo tiempo tener una visibilidad. Seguro que sus posibles patrocinadores estarán encantados de poderles ayudar en este sentido.

Además, con esta visibilidad a través de la federación crearemos este vínculo de dependencia. Aquí lo que queremos es la pertenencia a un conjunto, a una comunidad del tenis catalán ya sean clubes, técnicos, árbitros y como no, nuestros jugadores y jugadoras futuras promesas que darán visibilidad y estos jugadores serán referentes del tenis base que hablábamos anteriormente.

¿Cuáles son los objetivos clave que esperas cumplir con este acuerdo?

La verdad es que cuando se habla de la salud del tenis catalán, se ve y se perciben grandes referentes que hemos tenido. Fue una época durada que nació con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Creo que hay que aprender de mucha gente, pero también me gustaría poner una dada.

En los últimos cinco años, 17 jugadores jóvenes han llegado a finales y han sido campeones de España. Por lo tanto, eso significa que la salud del tenis catalán y la base del tenis catalán a nivel de proyección está en buena salud, pero sí que creo que hay que seguir haciendo y seguir mejorando, porque tenemos que tener la referencia que teníamos en su momento y si lo conseguimos, con este binomio, seguro que podremos seguir creciendo.

Tenemos grandes referentes a día de hoy, pero creo que tenemos que seguir haciendo trabajo para que volvamos a posicionar al tenis catalán como se merece. Y en ese sentido, este acuerdo a buen seguro que no ayudará.