Jordan Lee, el Lamine Yamal del tenis que hace historia con 15 años

Ya es casualidad que una de las mayores promesas del tenis mundial sea tan parecido a Lamine Yamal. Con 15 años y nacido en el año 2010, Jordan Lee está destinado a ser uno de los jugadores que hagan frente en un futuro al duopolio de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Hace apenas unas semanas, consiguió su primer punto en el ranking ATP. Un paso que parece pequeño, pero es enorme.

Mientras se espera que Joao Fonseca asalte el 'top ten' este año o el siguiente, los jóvenes siguen luchando por tener una oportunidad en un circuito cada vez más exigente. Lee se convirtió en el primer tenista del año 2010 en sumar un punto en la clasificación junto a su compatriota estadounidense Michael Antonius.

Además de sus logros, el tenista se ha vuelto mediático de la noche a la mañana por una imagen de él mismo posando con un trofeo. El motivo es su parecido con una de las mayores estrellas del fútbol mundial: Lamine Yamal. Además, no solo es similar en el físico, sino también en su precocidad para alcanzar objetivos de importancia en el tenis. Curioso cuanto menos.

Jordan Lee y Lamine Yamal, parecidos razonables / X

El estadounidense logró su primer punto ATP tras ganar su primer partido de ITF, en el M15 de Orlando ante Matthew Thomson (6-4, 6-1). Una victoria contundente para un chico que acababa de debutar. En los octavos de final, no tuvo tanta suerte y cayó como era de esperar contra un jugador de mayor trayectoria en el circuito ITF, como es Matisse Farzam (6-0, 6-4).

El tenis estadounidense está creciendo mucho en las categorías inferiores, como es el caso también del italiano. Todo esto es debido a la cantidad de torneos que se organizan en dichos países a nivel ITF y Challenger, lo que permite que las jóvenes promesas se desarrollen en su propio territorio sin la necesidad de invertir una gran cantidad de dinero en viajes.

Existen muchos jugadores que no han podido desarrollar su carrera como les hubiera gustado por las pocas citas en el calendario que hay en sus países. Poder competir constantemente contra jugadores de tu nivel, y cada vez de uno más alto, permite hacerte como jugador. Con los entrenamientos, por mucho que puedan ayudarte a mejorar, no es suficiente.

Jordan Lee, bautizado como el Lamine Yamal del tenis, sigue su camino en el mundo del tenis con el objetivo de algún día ser totalmente profesional. Va por buen camino para serlo, siendo uno de los mayores exponentes del año 2010 y siguiendo los pasos de la estrella del Barça, aunque en otro deporte. Incluso en el apartado físico.