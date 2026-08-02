Jódar ya es Top 15 antes de su gran final

Rafa Jódar sigue maravillando en el tenis y en su primera aventura en la gira americana ha conseguido meterse en la final del ATP 500 de Washington tras superar a Tabilo en otro partido dura en semifinales.

El tenista español consigue así subir hasta el puesto 15 del ranking, pudiendo irse casi hasta entre los diez mejores si es capaz de superar en la final (20:30 horas) a Taylor Frtiz, favorito número uno del torneo que pese a sufrir mucho por el camino ha conseguido cumplir con las expectativas y colarse en la final.

Para Jódar, será la primera final de un torneo 500, la más importante de su carrera hasta ahora, después de la de Marrakech, donde alzó su primer título profesional, siendo de categoría 250.

Rafa Jódar, durante el torneo de Marrakech / Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

Las esperanzas de joven tenista de Leganés en la gira americana apuntaban muy altas, pero nadie esperaba una final ya en Washington, teniendo en cuenta además el cuadro que le había deparado el sorteo. Fils, Nishikori, Musetti y Tabilo han sido los rivales del español hasta la final, donde se medirá ahora al gran favorito.

Sea como sea, el objetivo está más que cumplido en esta primera cita y demuestra así todos sus argumentos antes de los dos Masters 1000 de la gira así como también para el US Open, donde partirá ya como uno de los principales cabezas de serie del cuadro.

UN APOYO ÚNICO

Preguntado sobre el significado de alcanzar su primera gran final en el circuito ATP, el español de 19 años quiso reconocer el papel de su entorno y, especialmente, el de su padre, que también forma parte de su equipo.

"Creo que estamos haciendo cosas muy buenas con mi equipo. Sobre todo con mi padre. Él está siempre conmigo. Aprecio muchísimo que viaje conmigo cada semana. Significa mucho estar en la final, pero tengo que seguir empujando, porque mañana me espera otro partido difícil", aseguró desde la pista.

Jódar durante el partido ante Tabilo / EFE

El momento más emotivo llegó cuando el entrevistador le preguntó qué significaba su padre en su carrera. Jódar apenas necesitó una palabra para resumirlo. "Todo", respondió antes de desarrollar una explicación que arrancó el aplauso del público.

"Empecé a jugar al tenis con él en mi club cuando era pequeño, a los cuatro años. Significa enormemente para mí que esté en mi box. Me empujó todos los días, cuando era joven, a jugar al tenis solo por diversión. Ese era el objetivo principal cuando empecé. Le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí", confesó.

Las palabras del joven español reflejan la estrecha relación que mantiene con su padre, también entrenador, justo antes de afrontar la final más importante de su todavía corta trayectoria profesional.