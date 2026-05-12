Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joan GarciaJódar - TienValverdeTopuriaPrelista EspañaJulián ÁlvarezMessiFábregasHuelga profesoresPalmarés LigasKroosA qué hora juega el BarcelonaGiro Italia hoyClasificación Giro ItaliaCalculadora descenso LigaFinal Four EuroligaPueblosLamine Yamal PalestinaMaldiniCañizaresSusana GuaschPensionistasPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

TENIS

Jódar - Tien en directo: Octavos del Masters 1000 de Roma en vivo hoy

Sigue en directo el partido del Masters 1000 de Roma entre Rafa Jódar y Learner Tien

Jódar celebrando su victoria ante Arnaldi

Jódar celebrando su victoria ante Arnaldi / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo del partido de octavos de final del Masters 1000 de Roma entre Rafa Jódar y Learner Tien.

MASTERS 1000 ROMA
Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedri presenta a su nueva novia tras ganar la Liga
  2. El emotivo mensaje de Gavi a Dembélé tras ganar la Liga: 'Es más que un amigo. Hablamos todos los días
  3. Rúa del Barça, hoy en directo: recorrido, horario y dónde ver la celebración de Liga 25-26 por las calles de Barcelona
  4. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes
  5. La tormenta que amenaza con agravar la crisis del Madrid
  6. Otro mensaje de Mbappé después de la derrota del clásico
  7. Cancelo, explota: 'En el Al Hilal no me dijeron la verdad y ahora sé muy bien lo que quiero
  8. Hansi Flick (61 años), entrenador del FC Barcelona: 'Mi madre me dio a luz a los 16 años y mi padre también era muy joven

"Fichar a Anthony Gordon sería un golpe, una genialidad del Barça"

"Fichar a Anthony Gordon sería un golpe, una genialidad del Barça"

La prelista de España para el Mundial: Lamine Yamal y 54 más... con sorpresas e incógnitas

La prelista de España para el Mundial: Lamine Yamal y 54 más... con sorpresas e incógnitas

El trail running español muestra músculo en el Europeo: estos son los 33 atletas preseleccionados para Ljubljana

El trail running español muestra músculo en el Europeo: estos son los 33 atletas preseleccionados para Ljubljana

Una mujer de 61 años se planta ante su exmarido y logra una pensión de 1.400 euros a pesar de estar 24 años sin trabajar

Una mujer de 61 años se planta ante su exmarido y logra una pensión de 1.400 euros a pesar de estar 24 años sin trabajar

Roberto Gómez, sobre La Masía: "A los jugadores del Barça se les educa en el odio hacia el Real Madrid

Roberto Gómez, sobre La Masía: "A los jugadores del Barça se les educa en el odio hacia el Real Madrid

¿Romanticismo? La estadística definitiva que avala que La Masia es la apuesta más pragmática

¿Romanticismo? La estadística definitiva que avala que La Masia es la apuesta más pragmática

Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Alavés - FC Barcelona

Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Alavés - FC Barcelona

Fiestas, "modelos" de lujo y gas de la risa: los vídeos de Fabrizio Corona que salpican a exjugadores del Milan