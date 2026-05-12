Jódar - Tien en directo: Octavos del Masters 1000 de Roma en vivo hoy

CABEZA DE SERIE EN RG

Con la presencia en los octavos, Jódar tiene ya su puesto entre los 30 primeros en el ranking ATP, algo que además le asegura estar en Roland Garros como cabeza de serie.

De ganar hoy, superaría incluso a Fonseca en el puesto 29 y podría medirse en cuartos a Zverev que juega hoy ante Darderi.