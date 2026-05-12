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TENIS
Jódar - Tien en directo: Octavos del Masters 1000 de Roma en vivo hoy
Sigue en directo el partido del Masters 1000 de Roma entre Rafa Jódar y Learner Tien
Última hora y resultado en vivo del partido de octavos de final del Masters 1000 de Roma entre Rafa Jódar y Learner Tien.
JÓDAR 1 - 0 TIEN | 1er SET
Inicio brillante al saque de Jódar.
JÓDAR 0 - 0 TIEN | 1er SET
Empieza el partido. Saca Jódar de inicio
RUUD AVANZA
En cuartos ya está Casper Ruud que acaba de superar a Musetti. El noruego podría ser posible rival de semis de Jódar.
A POR OTROS CUARTOS
A sus 19 años, Jódar busca su cuarto cuarto de final en el circuito ATP para convertirse en el primer adolescente en alcanzar los cuartos de final individuales masculinos en Roma desde Djokovic en 2007.
CABEZA DE SERIE EN RG
Con la presencia en los octavos, Jódar tiene ya su puesto entre los 30 primeros en el ranking ATP, algo que además le asegura estar en Roland Garros como cabeza de serie.
De ganar hoy, superaría incluso a Fonseca en el puesto 29 y podría medirse en cuartos a Zverev que juega hoy ante Darderi.
OCTAVOS PARA JÓDAR
Buenos días. Partido de octavos de final en Roma entre Jódar y Tien.
El jugador español llega a la cita tras superar un durísimo partido el domingo ante Arnaldi. Hoy se mide a Tien, otro joven promesa del tenis, que hace ya más tiempo que está entre los grandes del ranking.
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