Jódar - Sinner: a qué hora, canal y dónde ver los cuartos de final del Mutua Madrid Open por TV y en directo

Rafa Jódar sigue maravillando al mundo del tenis en el Mutua Madrid Open. Después de protagonizar una actuación sorpresiva en el Barcelona Open, el de Leganés está viviendo su consagración en el Masters madrileño, dónde ya se encuentra a apenas tres partidos de dar la campanada y hacerse con el título.

Después de dejar algunas dudas en su debut en la Caja Mágica, dónde cedió claramente la primera manga ante Jesper de Jong y se vio obligado a remontar, Jodar ha ido claramente a más en las siguientes rondas. Después de superar con contundencia al top-10 Alex de Miñaur y al prometedor Fonseca, el español también cumplió con creces ante Vit Kopriva para certificar su presencia entre las ocho mejores raquetas del torneo.

El próximo obstáculo de Jódar en el Mutua Madrid Open será el más desafiante de incipiente carrera, pues tendrá que medir sus fuerzas ante Jannik Sinner. El actual número uno del mundo está pasando el rodillo en la Caja Mágica, dónde ha apeado de la competición a Bonzi, Moller y Norrie cediéndo un único set.

Jannik Sinner, tras su victoria frente a Cameron Norrie en Madrid. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

¿A qué hora juega Jódar contra Sinner en el Mutua Madrid Open?

Rafa Jódar se enfrentará a Jannik Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 este miércoles 29 de abril.

El encuentro se celebrará en el segundo turno de la Manolo Santana, por lo que dará comienzo no antes de las 16:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open por TV, gratis y en directo?

En España, el Rafa Jódar - Jannik Sinner y todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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