Jódar sigue soñando en Marrakech y alcanza sus primeras semifinales ATP

El crecimiento de Rafa Jódar ya es una realidad en el circuito. El joven español ha alcanzado por primera vez unas semifinales ATP tras imponerse al francés Alexandre Muller en los cuartos de final del torneo de Marrakech.

El encuentro quedó resuelto de forma prematura por la retirada del jugador galo, pero hasta ese momento el dominio del madrileño era total. Jódar se había llevado el primer set por 6-2 y mandaba 2-0 en la segunda manga cuando, tras apenas 39 minutos, su rival decidió abandonar por problemas físicos.

Más allá del desenlace, el español volvió a mostrar su solidez y confianza sobre la tierra batida, confirmando el gran momento que atraviesa en su irrupción en el circuito profesional.

Con este triunfo, Jódar se mete por primera vez entre los cuatro mejores de un torneo ATP y da un paso más en una semana que puede marcar un antes y un después en su carrera.

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En semifinales, el madrileño se medirá al ganador del duelo entre Camilo Ugo Carabelli y Luca Van Assche, con el objetivo de seguir alargando su sueño… y acercarse a su primera final en la élite.