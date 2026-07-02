WIMBLEDON
Jódar revela la clave de su remontada ante Carreño: "La parte mental"
El joven tenista madrileño resta importancia a la interrupción del partido por falta de luz y asegura estar bien físicamente tras una caída
Rafa Jódar continúa vivo en Wimbledon después de eliminar a Pablo Carreño y clasificarse para la tercera ronda del torneo londinense. Tras remontar este jueves el partido, el madrileño explicó que la fortaleza mental fue uno de los factores decisivos para sacar adelante un partido marcado por la interrupción del miércoles debido a la falta de luz.
El joven español, de 19 años, destacó la importancia del aspecto psicológico en un deporte tan exigente como el tenis. "La parte mental en este deporte es muy importante. Intento tener siempre la mejor mentalidad y aceptar las situaciones", aseguró tras sellar su pase a la siguiente ronda.
Jódar explicó que su objetivo es mantenerse competitivo independientemente de las circunstancias que se presenten durante un encuentro. "Intento darme siempre oportunidades y ponérselo difícil al rival. Los partidos son muy largos y pueden cambiar de un momento a otro", añadió.
El encuentro frente a Carreño tuvo que aplazarse el miércoles cuando aún quedaba mucho por decidir. Sin embargo, el madrileño restó importancia a la suspensión y aseguró que estaba preparado para afrontar cualquiera de los escenarios posibles. "Sabíamos que el partido empezaba tarde y que la posibilidad de que se aplazara era alta. Al final lo tienes que aceptar", explicó.
Para Jódar, la interrupción no supuso una ventaja ni un inconveniente para ninguno de los dos jugadores. "Intenté afrontar la reanudación de la mejor manera posible", señaló.
Pese a su gran rendimiento en Londres, el español reconoció que todavía está descubriendo los secretos de una superficie en la que apenas tiene experiencia. "No he jugado en hierba casi nada en toda mi carrera. Hay que aceptarlo y pensar que no va a ir todo rodado", comentó.
Sus resultados, sin embargo, contradicen esa falta de experiencia. Jódar ya se ha convertido en una de las revelaciones del torneo y ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir avanzando.
Su próximo rival será el japonés Shintaro Mochizuki, campeón júnior de Wimbledon 2019, en un duelo que pondrá a prueba el crecimiento del madrileño sobre la hierba del All England Club.
Tranquilidad tras el susto
Durante el partido contra Carreño, Jódar también protagonizó una caída que generó cierta preocupación entre los aficionados. No obstante, el español quiso despejar cualquier duda sobre su estado físico.
"Estoy bien y tengo unas horas para descansar bien para mañana", afirmó.
Con confianza, tranquilidad y una notable madurez para gestionar los momentos difíciles, Rafa Jódar sigue escribiendo una de las historias más destacadas de la primera semana de Wimbledon.
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