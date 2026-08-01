Jódar remonta a Musetti, se mete en semifinales y escala al 'Top 20' de la ATP

El español Rafa Jódar se clasificó este viernes para las semifinales del Abierto de Washington, de categoría ATP 500, tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti con remontada, un triunfo que le asegura entrar al 'Top 20' del ranking ATP.

Jódar, actual número 24 del mundo, se impuso a Musetti (n.15) por 1-6, 6-1 y 6-4 en 1 hora y 59 minutos. El madrileño disputará este sábado las semifinales contra el chileno Alejandro Tabilo (n.30).

Serán las terceras semifinales de Jódar en el circuito y las primeras sobre pista dura, después de las de Marrakech (campeón) y Barcelona, ambas sobre tierra batida.

Además, Jódar se asegura escalar como mínimo hasta la posición 19 del ranking ATP, entrando por primera vez en su carrera en el 'Top 20'. Su mejor clasificación hasta la fecha era el número 23.

Remontada y semifinales

Las cosas empezaron a torcerse pronto para Jódar en el primer set, cuando en el cuarto juego cedió su saque con una doble falta en la sexta bola de 'break' que enfrentó, después de haber logrado levantar un 0-40.

Jódar trató de responder, pero desaprovechó tres bolas de 'break' en el siguiente juego, lo que permitió a Musetti consolidar su ventaja. El italiano volvió a romper después el saque del madrileño, esta vez en blanco, en los peores momentos de Jódar sobre la pista.

Al saque, Musetti se llevó el primer set por 6-1.

Pero Jódar siempre vuelve. Por algo el madrileño mantiene un pleno de victorias en todos los partidos a cinco sets que ha disputado.

De la noche a la mañana, Jódar ganó el primer juego de la segunda manga en blanco. Luego, al resto, se puso 0-40 con tres bolas de 'break'; las desaprovechó todas, pero finalmente rompió el saque de Musetti en su cuarta oportunidad.

A Musetti sus problemas con el saque le acabaron pasando factura. Cedió un segundo servicio con dos dobles faltas, permitiendo que Jódar se colocara 4-0. El italiano solo colocó el 44 % de primeros saques y cometió seis dobles faltas.

El madrileño acabaría igualando el partido con un 6-1, idéntico resultado al logrado por Musetti en el primer set.

Tras empezar el set definitivo con 2-2, Jódar empezó a cocinar la remontada con un 'break' en el quinto juego, que consolidó al saque para ponerse 4-2.

Con esa ventaja, a Jódar solo le hizo falta mantenerse sólido con su saque, algo que hizo a la perfección para adjudicarse la manga por 6-4. Cuando sacó para el partido, cerró el juego en blanco.

La victoria sobre Musetti es también la segunda ante un jugador del 'Top 20' para Jódar, después de haber derrotado a Alex de Miñaur en Madrid, con un balance de 2-5 frente a rivales de este nivel.

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