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TENIS

¿Cuándo juega Jódar su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Después de su excelente rendimiento en las últimas semanas, el de Leganés se prepara para afrontar el mayor desafío de su incipiente carrera

Rafa Jódar se prepara para afrontar su próximo desafío en tierra batida

Rafa Jódar se prepara para afrontar su próximo desafío en tierra batida / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Rafa Jódar ya piensa en su próxima salida a escena en la temporada de tierra batida. Después de rendir muy por encima de las expectativas en Barcelona, Madrid y Roma, el de Leganés se prepara para afrontar el mayor desafío de su incipiente carrera.

A pesar de despedirse del Foro Itálico con mal sabor derrota tras ceder ante Darderi en los cuartos de final, el nivel exhibido por Jódar en Roma reafirma la clara línea ascendente que viene siguiendo en los últimos meses. Lo acontecido en la capital italiana, sumado a los cuartos de final alcanzados en Madrid y las semifinales de Barcelona, han catapultado al de Leganés hasta la 29ª posición del ranking ATP.

El broche a la temporada particular de Jódar sobre la tierra batida tendrá lugar en Roland Garros. El español afronta el segundo Grand Slam de la temporada como uno de los 32 cabezas de serie del cuadro principal, lo que le permitirá evitar a los grandes 'cocos' del sorteo como mínimo hasta tercera ronda.

Jódar celebra en Roma

Jódar celebra en Roma / Europa Press

¿Cuándo empieza Roland Garros 2026?

La presente edición de Roland Garros se disputará del domingo 24 de mayo al domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia.

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZNOrange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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