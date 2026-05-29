TENIS
¿Cuándo juega Jódar su próximo partido en Roland Garros 2026? Fecha y dónde ver los octavos de final por TV y en directo
A qué hora juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros y en qué canal ver por TV y online
Rafa Jódar sigue empeñado en cerrar una temporada de tierra batida para enmarcar. El de Leganés ya había avisado de su buen momento en Barcelona, Madrid y Roma, pero no le ha temblado el pulso en el momento de extenderlo al segundo Grand Slam de la temporada, dónde ya ha conseguido colarse entre las 16 mejores raquetas del torneo.
Jodar, que afrontaba Roland Garros como uno de los 32 cabezas de serie, ha conseguido dejar por el camino a Kovacevic, Duckworth y Michelsen para situarse a un solo paso de sobrevivir a la primera semana de competición. El estadounidense fue quién en más aprietos le puso, obligándole a acudir al quinto set para sellar su victoria.
El próximo rival de Jódar en Roland Garros 2026 será Pablo Carreño, el número 89 del ranking ATP. El español también está cuajando un torneo para enmarcar después de eliminar a Lehecka, Kokkinakis y Tirante, y ahora se prepara para afrontar una eliminatoria que, sea cual sea su desenlace, asegura la presencia de un representante nacional en cuartos de final.
¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros 2026?
Rafa Jódar se enfrentará a Pablo Carreño en octavos de final de Roland Garros este domingo 31 de mayo en un horario todavía por determinar.
¿Dónde ver el próximo partido de Jódar Roland Garros 2026 por TV y online?
En España, el partido de Jódar en octavos y el resto de enfrentamientos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.
Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.
