Jódar, protagonista en el Bernabéu: entrenamiento y regalo de Florentino

Rafa Jódar es el nombre de moda en el mundo del tenis. El español, que ha acaparado todas las miradas desde la lesión de Alcaraz, aprovechó una de las novedades del Mutua Madrid Open para esta edición: entrenar en el Bernabéu. El estadio del Real Madrid instaló unas pistas de tierra batida para que los jugadores pudieran ejercitarse en un lugar emblemático de la ciudad.

Durante el Mutua Madrid Open, ya demostró que es un claro madridista. Ante la mirada de Jude Bellingham, en su debut en el torneo, celebró su victoria con los brazos abiertos, como hace el inglés cuando marca un gol. Tras caer eliminado contra Jannik Sinner, quiso aprovechar la oportunidad de entrenar en el Bernabéu, donde juega el equipo del que es seguidor.

Jódar siguió con su jornada deportiva visitando el Movistar Arena, donde el Real Madrid de baloncesto disputaba el segundo partido de los playoffs ante Hapoel Tel Aviv. Allí se encontró con Florentino Pérez, que le regaló una camiseta del club con su nombre detrás. Anteriormente, en el entrenamiento, se le había visto con una de Jude Bellingham.

"Antes del inicio del encuentro, el presidente Florentino Pérez entregó al tenista español dos camisetas del Real Madrid con su nombre y el dorsal número 1. Jódar, que ganó en abril el primer título ATP de su carrera en Marrakech, acaba de firmar una gran actuación en su primera participación en el Mutua Madrid Open", explica la web del Real Madrid sobre este encuentro entre Florentino Pérez y Rafa Jódar", escribió el Real Madrid a través de su web.

Rafa Jódar, uno de los cabezas de serie en el Masters 1000 de Roma 2026 / Europa Press

El madrileño es la gran sensación de la temporada en el tenis. Ya no solo en España, sino también internacionalmente. Y no es para menos. Lleva apenas unos meses en el circuito y podría ser ya cabeza de serie en Roland Garros. En cuestión de dos semanas, pasó de estar fuera del top 100 a entrar en el grupo de los 40 mejores del mundo.

Ante Sinner demostró que es un jugador capaz de plantar cara a cualquiera y cada semana muestra una mejor versión. Es difícil saber a día de hoy dónde está su techo. El próximo torneo que disputará el tenista madrileño será el Masters 1000 de Roma, la última cita antes de Roland Garros en la que podría seguir sumando puntos y ascendiendo en el ranking ATP.