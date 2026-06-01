¿Por qué Jódar solo permite que su padre se siente en su banquillo?

Rafa Jódar sigue siendo una de las grandes sensaciones de Roland Garros. El joven español, que disputará los primeros cuartos de final de Grand Slam de su carrera ante Alexander Zverev, no solo está llamando la atención por su rendimiento sobre la pista, sino también por algunos episodios curiosos que está dejando su irrupción en París.

Uno de ellos tuvo lugar durante su encuentro de tercera ronda frente al estadounidense Alex Michelsen en la pista Simonne-Mathieu. En pleno partido, Jódar advirtió que varios espectadores se habían sentado en el espacio reservado para su equipo, una situación que no pasó por alto y que trasladó inmediatamente al juez de silla para que se solucionara.

Rafa Jódar se enfrenta a Alexander Zverev en los cuartos de final de Roland Garros 2026 / EFE

El tenista madrileño considera ese banco una zona exclusivamente destinada a las personas que forman parte de su entorno más cercano, que durante el torneo es especialmente reducido. “Los miembros de mi equipo deben estar en mi box, y mi equipo somos mi padre y yo. La única persona autorizada a estar ahí es mi padre”, explicó el español en declaraciones recogidas por Marca.

Jódar dejó claro que no tenía ningún problema personal con los aficionados, pero sí defendió que se respetara un espacio que considera fundamental durante los partidos. “Si algunas personas no lo han entendido, hay que recordarles que vuelvan a su sitio. Si no forman parte de mi equipo, no pueden quedarse ahí”, añadió.

La anécdota refleja también la estrecha relación que mantiene con su padre, Rafa Jódar Sr., quien además ejerce como entrenador y es la única presencia habitual en su palco durante los encuentros.

Rafa Jódar y su padre / SPORT

De hecho, el padre del jugador suele seguir los partidos en solitario para centrarse completamente en el análisis del juego de su hijo. La única excepción en París ha sido la presencia puntual de Nacho Buendía, médico de la Real Federación Española de Tenis, que acompaña al equipo durante el torneo.

Mientras tanto, Jódar continúa escribiendo una de las historias más destacadas de esta edición de Roland Garros. A sus 19 años, el tenista de Leganés afrontará ahora el mayor reto de su carrera ante Zverev, con el objetivo de seguir sorprendiendo en la Philippe Chatrier.