Jódar, en el nombre de Rafa: Remontada y asegura un tenista español en cuartos

El día en el que Rafa Nadal vuelve a estar en boca de todos con el estreno de su documental en Netflix, Rafa Jódar hizo honor a su figura en su tierra prometida al remontar un partido que tenía muy cuesta arriba ante el estadounidense Michelsen (7-6 (2), 6-7 (5), 4-6, 6-3 y 6-3) y plantarse por vez primera en su carrera en unos octavos de final de Grand Slam.

Triunfo con sabor doble para el tenis español, que con ello asegura un tenista a los cuartos de final ya que el tenista madrileño se medirá a Pablo Carreño en la siguiente ronda. El asturiano hizo lo propio ante el argentino Tirante y pese a la bahja de Alcaraz, el tenis español volverá a tener un año más a un jugador entre los ocho últimos contendientes al título en París.

Todo ello después de que Jódar volviera a evidenciar que tiene tenis y cuerpo para jugar partido maratonianos. Tras una segunda ronda exigente ante el australiano Duckworth, supo aguantar de nuevo para acabar tumbando a un Michelsen que acusó mucho más el desgaste físico. El estadounidense necesitó incluso la asistencia médica antes de un quinto set en el que el madrileño estuvo muy entero.

De más a menos y de menos a más para Jódar, que se llevó un primer set en el que tuvo dos veces rotura para mandar, pero que necesitó del desempate para acabar poniendo su sello. Mismo desenlace necesitó el segundo set, aunque con final distinto porque Michelsen impuso su ley al servicio y aprovechó los errores iniciales de Rafa con el saque.

Jódar en Roland Garros / EFE

La inercia del set a su favor impulso a Michelsen en el inicio del tercero consiguiendo una doble rotura que fue demasiado distancia. Consiguió recuperar una el español, pero no salvar el parcial. El partido se puso muy a favor del estadounidense, pero con Jódar creyendo y mucho en sus posibilidades. El español volvió a subir el nivel en cuanto pudo y encontró el premio deseado con una rotura demoledora para un Michelsen que además empezó a acusar el cansancio en su espalda.

Necesitó del médico el estadounidense que se dejó ir al final del cuarto set, dejando toda la suerte al definitivo y quinto parcial.

Supo jugar con los problemas de movilidad del estadounidense un Rafa Jódar que pese a cometer muchos fallos, encontró los ganadores en los momentos importantes. Rotura de inicio y respuesta inmediata a la de Michelsen, acabando con las opciones del estadounidense y derribando una puerta más en su todavía corta carrera.

Octavos de final de Grand Slam para Rafa Jódar, que se medirá ahora al asturiano Pablo Carreño asegurando un tenista español entre los últimos ocho contendientes al título. Duelo generacional en la tierra batida de París. La valentía y el desparpajo de los 19 años del madrileño medirán la veteranía y la segunda juventud de los 36 años del asturiano.

En el horizonte, unos cuartos de final en un cuadro que invita a soñar a cualquiera sin los grandes favoritos. El tenis español vuelve a brillar en la tierra parisina.