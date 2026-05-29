ROLAND GARROS
Jódar niega que empujara a una recogepelotas y considera confusas las imágenes
El tenista español niega haber empujado a la recogepelotas y califica de 'confusas' las imágenes que circulan en redes sociales sobre el incidente
EFE
El joven español Rafael Jódar negó que empujara a una recogepelotas al abandonar la pista Simonne Mathieu en la tercera ronda de París y consideró "confusas" las imágenes que circulan en redes sociales en las que puede parecer que lo hizo.
"Ella estaba caminando hacia atrás y no la empujé ni nada. Le decía a mi padre que me diera cosas para la pausa del baño y ella estaba en medio, creo que trataba de apartarse y tropezó con la lona", dijo el tenista.
"Nunca empujaría a una recogepelotas", agregó el jugador, que hizo un reconocimiento de su trabajo "en las duras condiciones de calor".
Jódar afirmó no haber visto la imagen que circula por las redes sociales y aseguró que "seguramente no se ve bien".
"Cada uno tiene su opinión, van a decir lo que quieran, yo cuento mi versión, que es lo que he vivido. Nunca haría nada a una recogepelotas, sé lo que sufren ahí porque hace mucho calor y aprecio lo que hacen por nosotros, nos quitan mucho esfuerzo. Son lances del juego pero yo no la he tocado", agregó.
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