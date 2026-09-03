Jódar y su momento más tenso con un periodista: "No tiene ningún sentido"

No fue el día de Rafa Jódar en su debut en el US Open. El madrileño buscará olvidar a buen seguro cuanto antes su partido ante el chino Bu, que acabó con apenas cuatro juegas a favor del español. Despedida por la vía rápida y más amarga de lo imaginado, más aún tras el gran nivel que venía ofreciendo en toda la gira previa con actuaciones notables en Washington, Montreal y Cincinnati.

Pero el día negro de Jódar no acabó en pista y es que en la rueda de prensa posterior tuvo que lidiar con una pregunta que no le hizo gracia alguna. Durante el turno de preguntas en inglés, un periodista quiso sacar el tema de los problemas que tuvo con los cordones de sus zapatillas el español en torneos anteriores, algo que no gusto en absoluto a Jódar.

US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete. / OLGA FEDOROVA / EFE

"Estoy seguro de que probablemente has visto a lo largo del año a algunas personas hablando de cómo se te rompen los cordones de los zapatos y cosas así. Solo me pregunto, ¿eres más consciente ahora de cómo serás percibido en línea dependiendo de lo que digas?", preguntó el periodista, a lo que Rafa respondió con cara de pocos amigos; "Los cordones de los zapatos no se rompieron hoy. Entonces, ¿la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?", mirando incrédulo al moderador.

A petición del mismo, el periodista intentó explicarse nuevamente volviendo a dar vueltas en sí el jugador estaba preocupado por lo que la gente hablaba de él. Sin ganas de querer abordar más el tema, Jódar zanjó el asunto afirmando, "no tiene sentido".

APRENDIZAJE

Polémicas aparte, Jódar valoró su derrota y no escondió la decepción de haber tenido un día negro. No he jugado mi mejor tenis. He intentado hacer todo lo posible con la mejor actitud posible. Son cosas que pasan y toca aprender de ello" manifestó el madrileño.

"Él ha jugado mejor que yo y por eso ganó. Lo he intentado, pero no ha podido ser. Llevo una buena temporada y ahora toca descansar y pensar en lo que puedo aprender de aquí. Soy nuevo en el circuito y cosas así pueden pasar porque somos humanos" recalcó para finalizar.