Jódar se mete en por primera vez en semifinales de un Masters 1000 y acaricia el 'Top 10'

El español Rafa Jódar sigue escribiendo páginas doradas en su primer año en la élite. El madrileño se clasificó este martes por primera vez para las semifinales de un Masters 1000 tras volver a imponerse al francés Arthur Fils, esta vez en Montreal, por 7-6(5) y 6-3 en 1 hora y 42 minutos.

Un triunfo que tiene premio doble para Jódar. El actual número 15 de la ATP escala provisionalmente hasta la undécima posición del ranking mundial y se queda a las puertas de un ‘Top 10’ que ahora mismo cierra el estadounidense Ben Shelton. Pero, además, el español se mete de lleno en la carrera por las Finales de la ATP de Turín, donde asciende provisionalmente hasta la sexta plaza.

En semifinales le espera el estadounidense Brandon Nakashima, número 31 del mundo, que superó este martes al italo-argentino Luciano Darderi por un contundente 6-2 y 6-3.

Jódar no tiene techo

La de Montreal es ya la cuarta semifinal de Jódar en su temporada de debut en el circuito ATP. El madrileño conquistó Marrakech, fue semifinalista en Barcelona y alcanzó la final en Washington. Ahora añade un Masters 1000 a una lista de logros que no deja de crecer.

Y hay otro dato que explica la dimensión de lo que está consiguiendo. Jódar puede convertirse en el primer debutante en la historia del circuito en clasificarse para unas Finales de la ATP, siempre que consiga el billete para Turín en noviembre. A día de hoy, el español está perfectamente situado para conseguirlo.

Su víctima en cuartos fue, además, un viejo conocido. Fils y Jódar se medían por tercera vez esta temporada. El francés se había llevado el primer duelo, en las semifinales del Godó, pero el español se tomó la revancha hace apenas dos semanas en Washington. En Montreal volvió a demostrar que la balanza empieza a inclinarse claramente de su lado.

Jódar, superior en los momentos decisivos

El partido comenzó de la mejor manera posible para el madrileño. Jódar rompió el primer servicio de Fils y se colocó rápidamente 3-0. Incluso llegó a disponer de cinco bolas de break en los dos siguientes juegos del francés, pero Fils resistió y evitó que el partido se le escapara definitivamente.

El francés reaccionó, recuperó el break en el séptimo juego y logró empatar el set en un tramo condicionado también por una interrupción por lluvia de casi una hora. Todo quedaría decidido en el desempate.

Ahí, Jódar volvió a demostrar su sangre fría. Consiguió un mini-break en el tercer punto y mantuvo la ventaja hasta cerrar el tie-break por 7-5, aprovechando su tercera pelota de set.

El segundo parcial comenzó también con un break del español. Fils, frustrado, acabó destrozando su raqueta después de perder el servicio. Sin embargo, el francés reaccionó inmediatamente y recuperó el break para colocar el 2-2.

Jódar no perdió la calma. En el séptimo juego volvió a romper, esta vez en blanco, para ponerse 4-3 y, a continuación, confirmó la ventaja con su saque. Con 5-3, tuvo tres bolas de partido al resto, pero necesitó una cuarta para sellar definitivamente su pase a semifinales. Rafa Jódar ya no es una sorpresa. Es una realidad. Y en Montreal, el español sigue llamando con fuerza a las puertas del ‘Top 10’ y de las Finales de la ATP.