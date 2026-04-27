Jódar ya mejora los inicios de Alcaraz, Sinner y el 'Big Three'

La irrupción de Rafa Jódar ha sorprendido incluso a quienes más confiaban en su talento. Con solo 19 años, el madrileño está firmando un arranque espectacular en el circuito ATP y sus primeros registros ya invitan a comparaciones con algunos de los mejores jugadores de la era moderna.

Sin ir más lejos, Jódar presenta el segundo mejor inicio sobre tierra batida en torneos de la Era Open después de sus primeros doce partidos en la superficie. El español suma un balance de 11 victorias y una derrota, solo por detrás del neerlandés Tom Okker, que arrancó con un impecable 12-0.

Por detrás aparece nada menos que Rafael Nadal, considerado el mejor jugador de la historia en arcilla, que comenzó con un 8-4.

Jódar celebra la victoria ante Fonseca / EFE

Los datos elevan aún más el impacto si se comparan con otras grandes figuras actuales. Carlos Alcaraz, doble campeón de Roland Garros, y Jannik Sinner, actual número uno del mundo, firmaron ambos un balance de 6-6 en sus primeros doce encuentros sobre polvo de ladrillo.

Pero el fenómeno Jódar no se limita a la tierra. En sus primeros 25 partidos como profesional, el español consiguió ganar 17 encuentros (ahora ya son 18 en 26), una cifra superior a las 15 victorias iniciales de Nadal y Joao Fonseca, las 14 de Alcaraz, las 12 de Sinner y Novak Djokovic, y las 11 de Roger Federer.

La progresión también se refleja en el global de la temporada. Jódar acumula 29 triunfos en 37 partidos este año y ha ganado 11 de sus últimos 12 compromisos, una racha que confirma que lo suyo ya no es una sorpresa puntual.

UNA ADAPTACIÓN SORPRENDENTE

Lo que más sorprende de sus registros sobre tierra batida es por su poco bagaje conocido en la superficie. En declaraciones al diario MARCA, Jódar explicó que de pequeño jugaba mucho. "Son dos superficies que me gustan mucho. No me puedo quedar con una. Es verdad que he jugado mucho en dura este último año. Yo en tierra jugaba de pequeño en mi club, que es el Chamartín. Me encuentro muy bien en las dos superficies. Saber adaptarse es lo que te hace ser un buen jugador y eso es lo que estoy intentando hacer"explicó.

"El siguiente partido es en octavos de final y tengo que enfocarme en eso, en el martes, partido a partido", dijo ante la posibilidad de coincidir con Sinner. Sobre el choque con Fonseca dijo que había "sido un partido muy igualado. Ha puesto un gran nivel desde el principio y yo también", indicó.

A sus 19 años, el tenis español vuelve a mirar al futuro con ilusión. Y el nombre propio es Rafa Jódar.