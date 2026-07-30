Jódar llama a la puerta del Top-20: "Mi ADN como tenista es luchar cada bola"

El tenista español Rafael Jódar continúa su ascenso meteórico y ya está a un paso de entrar en el top-20 del ranking ATP por primera vez en su carrera. El jugador de 24 años, actual número 24 del mundo, protagonizó una victoria contundente ante el japonés Kei Nishikori en los octavos de final del ATP 500 de Washington.

Jódar no cedió su servicio en todo el partido, salvó las tres bolas de break que enfrentó y aprovechó las tres oportunidades de ruptura que generó para sellar el triunfo con autoridad. Es la primera vez que el español alcanza los cuartos de final de este torneo sobre pista dura.

El español irrumpió en el circuito hace apenas unos meses y ya ha sido capaz de librar arduas batallas con los mejores del ranking. Su actuación en el Mubadala ha demostrado que el tenista no tiene techo o, al menos, que todavía no lo ha encontrado.

Respeto a su rival

Tras el encuentro, Jódar mostró su respeto hacia su rival, quien a principios de año anunció que se retirará al final de esta temporada: "Kei es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Ha ganado muchísimos títulos. Es un placer jugar contra una leyenda como Kei".

Además, explicó cómo manejó el partido: "Sabía que tenía que jugar a mi manera. Creo que hice un gran trabajo corrigiendo algunos errores que cometí al principio del partido, así que estoy muy contento".

El español, que ya suma seis cuartos de final en lo que va de 2026, incluido su primer título en Marrakech sobre tierra batida, definió su filosofía de juego: "Mi ADN como tenista es luchar cada bola y no rendirme jamás. He entrenado mucho en pretemporada para conseguir este rendimiento".

Próxima parada: Musetti

Ahora le espera un complicado duelo de cuartos de final ante el italiano Lorenzo Musetti, quien actualmente ocupa el puesto número 15 del ranking ATP. "Sé que Musetti es un gran jugador y que tendré que dar lo mejor de mí si quiero ganar", dijo Jódar, que disputará su primer enfrentamiento con el italiano.

El español ha demostrado que ha llegado para quedarse y que también puede competir al máximo nivel sobre pista dura, aunque la tierra batida sigue siendo su superficie predilecta. De hecho, consiguió alcanzar los cuartos de final del Abierto de París, donde cayó ante Alexander Zverev.

Una victoria ante Musetti lo llevaría a disputar sus primeras semifinales en un ATP 500 y, gracias a los puntos en juego, lo catapultaría directamente al top-20 mundial.

Con este resultado, Jódar se consolida como uno de los nombres emergentes del tenis español y mundial en 2026, demostrando que su adaptación a la pista dura está dando frutos notables.