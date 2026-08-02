Jódar se levanta ante Tabilo y alcanza la final en Washington

El español Rafael Jódar alcanzó la final del Abierto de Washington tras remontar este sábado un set en contra ante el chileno Alejandro Tabilo y buscará este domingo su segundo título como profesional, el primero de categoría 500, frente al estadounidense Taylor Fritz.

Jódar se deshizo de Tabilo por 6(6)-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 24 minutos de partido, en una nueva remontada, ya marca de la casa, como la que firmó en cuartos de final ante el italiano Lorenzo Musetti.

Pase lo que pase el domingo, Jódar se asegura salir de Washington como nuevo número 15 del mundo.

La de Washington, que abre la gira norteamericana de pista dura, será la segunda final del madrileño en su año debut, después de haber conquistado Marrakech (un 250) ante el argentino Marco Trungelliti.

Para Fritz, será la cuarta del año. El californiano ha perdido las tres anteriores en Dallas, Stuttgart y Halle. Existe un precedente entre Jódar y Fritz. Fue en la segunda ronda del 250 de Delray Beach, uno de los primeros torneos de Jódar como profesional. Entonces, Fritz derrotó al español por 7-6(4) y 6-4.

Otra remontada de Jódar

El rival que se encontró Tabilo en Washington poco tenía que ver con el que enfrentó cinco meses atrás en Indian Wells. Entonces, Jódar acababa de debutar en el circuito y ocupaba el puesto 114 del mundo. El chileno le arrolló por 6-1 y 6-2 en menos de una hora.

Este sábado, Jódar estrenaba su flamante condición de 'Top 20'. De hecho, el madrileño jugó el partido como virtual número 19 del mundo, precisamente la mejor clasificación que ha alcanzado Tabilo en su carrera.

Los dos exhibieron una férrea defensa de su saque. Hasta el 5-5, ninguno había tenido que defender una bola de 'break'. Jódar salvó entonces, en un momento muy delicado, la única del set, que se fue inevitablemente al desempate.

Jódar fue a remolque en ese 'tie-break' desde que perdió el primer punto al saque, una derecha que se fue larga tras un largo peloteo. El español recuperó esa y otra desventaja, cuando una volea se le quedó corta en una subida a la red.

Pero con 6-6, Tabilo firmó su tercer 'mini break' del desempate y cerró el set al saque.

Jódar pasó a la ofensiva en el segundo. Forzó una bola de 'break' tras otras, hasta que a la cuarta, con 3-3 en el marcador, logró romper por primera vez al chileno, el primer 'break' de la noche en Washington.

El español consolidó la ventaja y solo tuvo que mantener el saque para llevar el partido al definitivo tercer set.

Jódar abrió ese tercer set con otro 'break' tras ponerse 0-40. El madrileño se hizo grande, al tiempo que Tabilo se le empezaba a hacer largo el partido. El chileno no pudo amenazar el servicio de Jódar, que cabalgó toda la manga hacia la final.

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