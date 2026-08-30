Jódar - Kokkinakis: horario y dónde ver su primer partido en el US Open 2026 por TV y en directo

Rafa Jódar se prepara para dar el primer paso en su ilusionante camino en el US Open 2026. En cuestión de unos pocos meses, el de Leganés ha pasado de ser prácticamente un desconocido para el gran público a uno de los mejores tenistas del circuito, lo que le ha permitido afrontar el sorteo del cuarto 'Major' del año como uno de los principales cabezas de serie.

En Flushing Meadows, Jódar tiene la intención de dar continuidad continuidad al excelente nivel mostrado a lo largo de la gira americana. Después de alcanzar la final en el ATP 500 de Washington, las semifinales del Masters de Montreal y los octavos del Masters de Cincinnati, el español afronta el Grand Slam estadounidense en un momento óptimo.

El primer rival de Jódar en el US Open será Thanasi Kokkinakis, el número 412 del mundo. El australiano se encuentra a las antípodas de su adversario en lo que a momento de forma se refiere, cayendo en primera ronda tanto en Cincinnati como en Montreal y siendo capaz de superar el primer corte únicamente en el Challenger de Bloomfield Hills.

Thanasi Kokkinakis, primer rival de Jódar en el US Open 2026 / Alessandro Di Marco

¿A qué hora juega Jódar contra Kokkinakis en la primera ronda del US Open 2026?

El partido entre Rafa Jódar y Thanasi Kokkinakis de la primera ronda del US Open 2026 se jugará durante la jornada del martes 1 de septiembre sobre las 21:30 horas en España, justo después del partido de Paula Badosa contra Daria Kasatkina, que jugarán en el segundo turno del día en la pista 17.

¿Dónde ver hoy por TV los partidos de Jódar del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El primer partido de Jódar , así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Jódar y Alcaraz.