Jódar ilusiona y vence al favorito en su debut ATP

Día histórico para Rafa Jódar. El joven tenista español debutó en las Next Gen Finals y disputó el primer partido ATP de su carrera. A pesar de no haber jugado nunca en esta categoría, ya que ha pegado el 'boom' en el circuito Challenger, fue capaz de derrotar, además de salvar al máximo favorito para el torneo: el estadounidense Learner Tien (4-1, 3-4, 4-1, 2-4, 3-4).

Jódar se veía las caras con el actual número 28 del mundo, capaz de plantar cara a prácticamente cualquier tenista. Aun así, aunque el escenario en Jeddah fuese bastante imponente, se evadió y fue capaz de desplegar un gran jueg y debutar en el torneo con una gran victoria. Cabe recordar que el español ocupa actualmente la posición número 168 del planeta, por lo que la diferencia era considerable.

En el primer set, empezó más errático, acostumbrándose a las condiciones de pista. En cambio, Learner Tien ya había jugado la temporada anterior en Jeddah, porque era más fácil para él afrontr su debut. Aprovechó las dudas iniciales el estadounidense para coger ventaja. En las Next Gen ATP Finals, hay dos normas distintas a las del circuito habitual: los sets son a cuatro juegos y hay punto decisivo en el 'deuce'.

Fue en la segunda manga cuando Jódar exhibió su verdadero nivel. Mucho más acertado y haciendo daño con el revés, el español se acabó llevando el set en el tie-break final. Una demostración de hasta dónde es capaz de llegar y de la buena gestión de los momentos de tensión. Estaba todo por decidir y, finalmente, el quinto y definitivo set dictó sentencia.

Se repitió el guion de las dos primeras mangas en las dos siguientes, con Tien dominando la tercera y Jódar resurgiendo en la cuarta. El partido estaba apretado y eso ya era un gran premio para un primer partido ATP. El estadounidense tuvo hasta cuatro bolas de partido, pero el madrileño las salvó todas y forzó el tie-break final, en el que volvió a imponerse como en el segundo set.

Los próximos duelos de Rafa, ante el noruego Kjaer y su compatriota Martín Landaluce, marcarán dónde está su nivel y todo lo que tiene que mejorar para el año 2026. Esta próxima temporada será decisiva para establecer los límites del tenista español, que tendrá la oportunidad de jugar la fase previa del Open de Australia gracias a su posición en el ranking ATP.