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WIMBLEDON

Jódar - Gill, en directo: Wimbledon 2026 hoy en vivo

Sigue en directo el debut de Rafa Jódar en Wimbledon ante el local Felix Gill

Jódar en el All England Club

Jódar en el All England Club / Instagram

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Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo del duelo de primera ronda de Wimbledon 2026 entre Rafa Jódar y Felix Gill.

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