Jódar - Fritz: horario y dónde ver la final del ATP de Washington 2026 hoy por TV y en directo

Rafa Jódar tiene una cita con la historia hoy domingo 2 de agosto. Esta noche, el tenista de Leganés se da cita con Taylor Fritz en la final del ATP de Washington con el ambicioso objetivo de poner el broche de oro a su impecable inicio en la gira americana y poder sumar el primer título de categoría 500 a sus vitrinas.

La llegada de Jódar a la capital estadounidense estuvo marcada por las dudas que había generado en Wimbledon, pero estas no tardaron en quedar despejadas. Después de dejar por el camino a rivales de la talla de Arthur Fils o Lorenzo Musetti, el español doblegó a un Alejandro Tabilo que le obligó a remontar tras llevarse la primera manga para conseguir el codiciado billete hacia el partido por el título.

El último obstáculo a sortear por Rafa Jódar en el ATP 500 de Washington será el más desafiante. El de Leganes mide sus fuerzas ante el ídolo local y primer cabeza de serie Taylor Fritz, que ve en la final de Washington la oportunidad perfecta para celebrar su primera alegría en una temporada que está siendo complicada.

Taylor Fritz, rival de Jódar en la final de Washington / EFE

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Fritz la final del ATP de Washington 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Taylor Fritz en la final del ATP 500 de Washington hoy domingo 2 de agosto en el último turno de la Pista Central, después de la final femenina entre Pegula y Eala, por lo que el encuentro dará comienzo no antes de las 20:30 horas (CEST).

¿Dónde ver la final del ATP de Washington 2026 por TV y online?

En España, la final del ATP 500 de Washington entre Jódar y Fritz ver por TV y online a través de Movistar +, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

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